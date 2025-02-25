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На Житомирщині через атаку ворога постраждали діти

Поранення отримала жінка, її госпіталізували.

На Житомирщині через атаку ворога постраждали діти
наслідки обстрілу
Фото: Житомирська ОВА

У Житомирській області унаслідок російської атаки постраждали діти. 

Як повідомили у ОВА, дітей віком чотири та сім років доправили у лікарню через гостру реакцію на стрес. Також госпіталізували поранену жінку.

"Сьогодні під час масованої атаки з повітря уламками було пошкоджено господарчу будівлю та  житловий будинок у Житомирському районі", – йдеться у повідмоленні ОВА. 

Рятувальникам вдалося оперативно ліквідувати загоряння та не допустити поширення вогню. 

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