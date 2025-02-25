На Житомирщині через атаку ворога постраждали діти

У Житомирській області унаслідок російської атаки постраждали діти.

Як повідомили у ОВА, дітей віком чотири та сім років доправили у лікарню через гостру реакцію на стрес. Також госпіталізували поранену жінку.

"Сьогодні під час масованої атаки з повітря уламками було пошкоджено господарчу будівлю та житловий будинок у Житомирському районі", – йдеться у повідмоленні ОВА.

Рятувальникам вдалося оперативно ліквідувати загоряння та не допустити поширення вогню.