Польща надасть більше терміналів Starlink для підтримки України

Міністр цифрових технологій Польщі Кшиштоф Гавковський підкреслює, що ця послуга є критично важливою для зміцнення обороноздатності України. У 2024 році вартість обслуговування та закупівлі нових терміналів Польщею склала 1,2 млрд грн, а на 2025 рік запланована витрата 2 млрд грн.

Польща збільшує кількість терміналів Starlink для забезпечення стабільного зв'язку на фронті в України, повідомляє РБК-Україна з посиланням на Puls Biznesu.

Віцепрем'єр-міністр та міністр цифрових технологій Польщі Кшиштоф Гавковський підкреслює, що ця послуга є критично важливою для зміцнення обороноздатності України.

На кінець 2024 року Польща передала Україні 24 400 терміналів Starlink від компанії SpaceX Ілона Маска. У листопаді 2024 року було замовлено нову партію терміналів, що поступово надходять в Україну.

Польща позичає термінали, такий підхід дозволяє уникнути податкових та юридичних ускладнень. Термінали забезпечують важливий зв'язок для української армії на фронті. Кількість змінюється залежно від потреб, і частина терміналів була знищена під час бойових дій.

"Польща постачає інтернет українському суспільству та армії. Завдяки Starlink Україна успішно утримує фронт", – зазначив Гавковський.

Польська підтримка має особливе значення: пристрої, надані Польщею, складають половину всіх працюючих терміналів Starlink в Україні.

Вартість обслуговування та закупівлі нових терміналів Польщею в 2024 році склала 120,66 млн злотих (понад 1,2 мільярдів гривень), а на 2025 рік запланована витрата 186,8 млн злотих (2 мільярди гривень).