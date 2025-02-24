​На Полтавщині бійці ДСНС ліквідували масштабну пожежу, що виникла внаслідок російського удару

Рятувальники ДСНС ліквідували у Полтавській області масштабну пожежу, що виникла внаслідок російського удару.
Про це повідомила пресслужба ДСНС.
“До робіт залучили 153 рятувальників із Полтавського, Черкаського та Дніпропетровського гарнізонів ДСНС, а також 51 одиницю техніки”, - йдеться у повідомленні.
В ДСНС зазначили, що пожежа виникла внаслідок удару російської окупаційної армії по промисловому об’єкту в Миргородському районі.
- 21 лютого на Полтавщині рятувальники також ліквідували масштабну пожежу на промисловому об’єкті після російського удару.