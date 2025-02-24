​На Полтавщині бійці ДСНС ліквідували масштабну пожежу, що виникла внаслідок російського удару

Рятувальники ДСНС ліквідували у Полтавській області масштабну пожежу, що виникла внаслідок російського удару.

Про це повідомила пресслужба ДСНС.

“До робіт залучили 153 рятувальників із Полтавського, Черкаського та Дніпропетровського гарнізонів ДСНС, а також 51 одиницю техніки”, - йдеться у повідомленні.

В ДСНС зазначили, що пожежа виникла внаслідок удару російської окупаційної армії по промисловому об’єкту в Миргородському районі.

Фото: ДСНС Ліквідація пожежі на Полтавщині

Фото: ДСНС Ліквідація пожежі на Полтавщині

Фото: ДСНС Ліквідація пожежі на Полтавщині

Фото: ДСНС Ліквідація пожежі на Полтавщині

Фото: ДСНС Ліквідація пожежі на Полтавщині