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​На Полтавщині бійці ДСНС ліквідували масштабну пожежу, що виникла внаслідок російського удару

Окупанти атакували промисловий об’єкт в Миргородському районі.

​На Полтавщині бійці ДСНС ліквідували масштабну пожежу, що виникла внаслідок російського удару
Ліквідація пожежі на Полтавщині
Фото: ДСНС

Рятувальники ДСНС ліквідували у Полтавській області масштабну пожежу, що виникла внаслідок російського удару.

Про це повідомила пресслужба ДСНС.

“До робіт залучили 153 рятувальників із Полтавського, Черкаського та Дніпропетровського гарнізонів ДСНС, а також 51 одиницю техніки”, - йдеться у повідомленні.

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В ДСНС зазначили, що пожежа виникла внаслідок удару російської окупаційної армії по промисловому об’єкту в Миргородському районі.

Ліквідація пожежі на Полтавщині
Фото: ДСНС
Ліквідація пожежі на Полтавщині

Ліквідація пожежі на Полтавщині
Фото: ДСНС
Ліквідація пожежі на Полтавщині

Ліквідація пожежі на Полтавщині
Фото: ДСНС
Ліквідація пожежі на Полтавщині

Ліквідація пожежі на Полтавщині
Фото: ДСНС
Ліквідація пожежі на Полтавщині

Ліквідація пожежі на Полтавщині
Фото: ДСНС
Ліквідація пожежі на Полтавщині

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