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Молдова і Румунія заміряли радіаційний фон після атаки РФ на 4 енергоблок Чорнобильської АЕС

Показники перебувають у межах норми.

Молдова і Румунія заміряли радіаційний фон після атаки РФ на 4 енергоблок Чорнобильської АЕС
наслідки російського обстрілу Чорнобильської АЕС 14 лютого 2025 року

У Молдові та Румунії заміряли рівень радіаційного фону після атаки Росії на четвертий енергоблок Чорнобильської АЕС, повідомляє Newsmaker.

Рівень радіації у Молдові та Румунії залишається в межах норми.

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Молдовський Генінспекторат з надзвичайних ситуацій зазначив, що отримав офіційне повідомлення від МАГАТЕ про те, що в ніч на 14 лютого внаслідок удару безпілотника було пошкоджено 40 квадратних метрів зовнішньої поверхні захисного саркофага, встановленого над четвертим енергоблоком Чорнобильської атомної електростанції.

Молдавське відомство зазначило, що цього дня рівень радіації в країні становить 0,08-0,014 мікрорентген на годину, що нижче за гранично допустиму величину – 25 мкР/год.

  • ДСНС України теж робила заміри і повідомила, що показники радіаційного фону залишаються в межах норми. На проммайданчику ЧАЕС зафіксовано 0,57 мкЗв/год, що не перевищує допустимих значень.
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