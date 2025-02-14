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Зеленський: на Мюнхенській конференції мирну угоду не обговорюють

Будь-який договір Київ хоче обговорювати з Дональдом Трампом, а його на заході немає. 

Зеленський: на Мюнхенській конференції мирну угоду не обговорюють
Фото: скріншот

Сьогодні на Мюнхенській конференції з безпеки про мирну угоду України і Росії не йдеться, сказав на її полях президент Володимир Зеленський. Не треба шукати посередництва між Україною і Путіним, а треба тверда підтримка США і її президента Дональда Трампа

Мирна угода може бути лише у вигляді плану про закінчення війни, який насамперед має бути проговорений і підтриманий з Дональдом Трампом. Також важлива роль країн Європи. 

"Ми говоримо про гарантії безпеки як обов'язковий елемент угоди про припинення війни або закінчення війни. Гарантії безпеки для України, всієї Європи", – сказав він. 

Голос Європи для українців важливий за столом, а не десь за лаштунками, додав Зеленський. Він нагадав про внесок європейців у оборонну і гуманітарну сфери, яку вони надали протягом повномасштабної війни. 

Зеленський наголосив на готовності до зустрічей з американцями стосовно цінних мінералів: як із Трампом, так і з віцепрезидентом. Він додав, що станом на зараз зустрічі з американським віцепрезидентом ще не мав. 

Переговори про мир без участі України і Європи Зеленський назвав поганою ідеєю. 

  • Нині в Мюнхені стартувала 61-а безпекова конференція. США представляють віцепрезидент Джей Ді Венс і сенатори, Дональда Трампа немає. 
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