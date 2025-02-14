У Білозерці на Херсонщині росіяни поранили двох людей

наслідки одного з російських обстрілів Білозерки

14 лютого близько 15.20 російська армія обстріляла Білозерку.

Про це повідомила Херсонська обласна військова адміністрація.

Один зі воржих снарядів влучив неподалік житлового будинку, через що постраждали двоє людей.

«У 51-річної жінки та 64-річного чоловіка діагностували вибухові травми, контузії та струс головного мозку», - додали в ОВА.