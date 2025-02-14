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У Білозерці на Херсонщині росіяни поранили двох людей

Один із снарядів влучив біля житлового будинку.

У Білозерці на Херсонщині росіяни поранили двох людей
наслідки одного з російських обстрілів Білозерки
Фото: Херсонська ОВА

14 лютого близько 15.20 російська армія обстріляла Білозерку. 

Про це повідомила Херсонська обласна військова адміністрація.

Один зі воржих снарядів влучив неподалік житлового будинку, через що постраждали двоє людей. 

«У 51-річної жінки та 64-річного чоловіка діагностували вибухові травми, контузії та струс головного мозку», - додали в ОВА.

  • Того ж дня російський безпілотник атакував одну з вулиць Золотої Балки Бериславського району на Херсонщині. Загинув чоловік
  • У місті Берислав внаслідок атаки ворожого дрона поранення отримали двоє людей.
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