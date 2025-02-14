Унаслідок атаки російського дрона на Херсонщині постраждали двоє людей

Також з травмами звернулися двоє жителів Херсона.

У місті Берислав внаслідок атаки російського дрона поранень зазнали 68-річні чоловік та жінка.

Про це повідомляє Херсонська ОВА.

"У Бериславі через атаку російського дрона постраждали двоє людей", — ідеться в повідомленні.

Відомо, що ворожий дрон скинув вибухівку на подвірʼя будинку. Внаслідок вибуху 68-річні чоловік та жінка зазнали вибухових травм та уламкових поранень кінцівок. Обох потерпілих доставили до лікарні для надання меддопомоги.

Також до лікарні звернулися двоє людей, які напередодні постраждали через російський обстріл Херсона. У 46-річного чоловіка та 78-річної жінки – вибухові травми, контузії та струс головного мозку.