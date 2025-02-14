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На Херсонщині минулої доби від російських обстрілів 2 людини загинули і 5 отримали поранення

Окупанти били по соціальній інфраструктурі.

На Херсонщині минулої доби від російських обстрілів 2 людини загинули і 5 отримали поранення

На Херсонщині минулої доби від російських обстрілів 2 людини загинули і 5 отримали поранення. 

Про це повідомив очільник Херсонської ОВА Олександр Прокудін. 

Минулої доби під ворожим вогнем та авіаударами опинилися Станіслав, Білозерка, Олександрівка, Широка Балка, Томина Балка, Софіївка, Розлив, Микільське, Понятівка, Берислав, Новоолександрівка, Дудчани, Нова Кам'янка, Новоберислав, Милове, Антонівка, Садове, Інженерне, Придніпровське, Зеленівка, Комишани, Дар'ївка, Гаврилівка, Бургунка, Велетенське, Веселе, Дніпровське, Золота Балка, Іванівка, Львове, Миколаївка, Михайлівка, Ольгівка, Осокорівка, Саблуківка, Токарівка, Тягинка, Червоний Маяк та місто Херсон.

Російські військові били по соціальній інфраструктурі; житлових кварталах населених пунктів області, зокрема пошкодили 3  багатоповерхівки та 14 приватних будинків.Також окупанти понівечили приватні автомобілі.

Через російську агресію 2 людини загинули, ще 5 дістали поранення.

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