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Держсекретар США припустив припинення вогню до підписання мирної угоди між Україною та РФ

Проте "про нього ще навіть не домовлялися". 

Держсекретар США припустив припинення вогню до підписання мирної угоди між Україною та РФ
Марко Рубіо та Дональд Трамп
Фото: EPA/UPG

Державний секретар США Марко Рубіо в етері американського радіо заявив, що процес урегулювання війни в Україні може розпочатися з припинення вогню.

Як йдеться у записі розмови на сайті Держдепартаменту, урядовець припустив, що перемовини за участю США, Росії та України можуть відбуватися на тлі припинення бойових дій, відкриття гуманітарних коридорів та запевнення, що обидві сторони не будуть завдавати ударів по енергетичній інфраструктурі.

Проте, як визнав Рубіо, "про це ще не домовлялися і навіть не обговорювали". При цьому держсекретар наголошує, що президент Дональд Трамп "не хоче павзи, він прагне повного завершення цієї війни".

На думку Рубіо, Європа повинна бути залучена до процесу надання Україні тривалих гарантій безпеки, а США "матимуть інтерес в незалежності України на основі економічних зв'язків для використання мінеральних ресурсів, доходи від яких частково повернуться американським платникам податків, які витратили мільярди доларів, а частково будуть реінвестовані у відбудову України". 

Держсекретар назвав дзвінки Дональда Трампа Путіну та Володимиру Зеленському, які відбулися напередодні, "першим кроком на довгому шляху, який лежить попереду". 

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