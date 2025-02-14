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Келлог заявив, що територіальні втрати України "можна зафіксувати, але не визнавати"

Посланець Трампа щодо Росії та України нагадав про прецедент Радянського Союзу та балтійських країн.

Келлог заявив, що територіальні втрати України "можна зафіксувати, але не визнавати"
Кіт Келлог
Фото: EPA/UPG

Спецпредставник адміністрації президента США Дональда Трампа з російсько-українських питань генерал Кіт Келлог в інтерв'ю Fox News підтримав заяви з Вашингтона щодо неможливості повернення України до кордонів 2014 року.

За словами Келлога, потенційна "втрата території" буде включена до угоди щодо урегулювання війни. Але генерал наполягає на тому, що її "можна не визнавати". 

Келлог нагадав про "декларацію Воллеса" - документ 1940 року, в якому США відмовилися визнавати володіння Радянським Союзом анексованими балтійськими країнами, натомість говорячи, що Литва, Латвія та Естонія перебували "під пануванням" Москви. 

Посланець Трампа закликав дивитися на територіальне питання "у довгостроковій перспективі", але підкреслив потребу у "справжньому стабільному мирі, гарантованому тим, що між сторонами є довгострокова стійка безпекова угода".

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