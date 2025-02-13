Росіяни атакували Дніпропетровщину дронами та артилерією

Протягом дня 13 лютого російська армія атакувала Дніпропетровську область дронами та артилерією.
Про це повідомив начальник Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак.
“Противник тероризував Нікополь, Мирівську, Покровську сільську та Марганецьку громади”, - додав Лисак.
Внаслідок обстрілів постраждали 70-річний чоловік і 68-річна жінка. Поранених шпиталізували, їм надають необхідну допомогу.
Також обстрілами пошкоджені промислове підприємство, магазин, багатоповерхівка, гуртожиток, понад 10 приватних осель, декілька господарських споруд.