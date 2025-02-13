Росіяни атакували Дніпропетровщину дронами та артилерією

Внаслідок обстрілів постраждали 70-річний чоловік і 68-річна жінка. Поранених шпиталізували, їм надають необхідну допомогу.

Про це повідомив начальник Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак.

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