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ГоловнаСуспільствоВійна

На Краматорськ росіяни скинули авіабомби, є загиблий

П'ятеро людей поранені.

На Краматорськ росіяни скинули авіабомби, є загиблий
наслідки російського обстрілу Крамторська 13 лютого 2025 року
Фото: Telegram/Вадим Філашкін

13 лютого російські окупанти кинули на Краматорськ, за попередньою інформацією, дві ФАБ-250.

Про це повідомив керівник Донецької ОВА Вадим Філашкін.

наслідки російського обстрілу Крамторська 13 лютого 2025 року
Фото: Telegram/Вадим Філашкін
наслідки російського обстрілу Крамторська 13 лютого 2025 року

За його словами, щонайменше одна людина загинула і п’ятеро поранені внаслідок удару.

«Від поранень загинув 46-річний чоловік. Серед поранених — 16-річна дівчина. Пошкоджено два будинки та декілька автомобілів», - повідомив Філашкін.

наслідки російського обстрілу Крамторська 13 лютого 2025 року
наслідки російського обстрілу Крамторська 13 лютого 2025 року

Він закликав жителів регіону евакуюватися.

  • На Донеччині за минулу добу внаслідок обстрілів чотири людини отримали поранення.
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