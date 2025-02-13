13 лютого російські окупанти кинули на Краматорськ, за попередньою інформацією, дві ФАБ-250.

Про це повідомив керівник Донецької ОВА Вадим Філашкін.

Фото: Telegram/Вадим Філашкін наслідки російського обстрілу Крамторська 13 лютого 2025 року

За його словами, щонайменше одна людина загинула і п’ятеро поранені внаслідок удару.

«Від поранень загинув 46-річний чоловік. Серед поранених — 16-річна дівчина. Пошкоджено два будинки та декілька автомобілів», - повідомив Філашкін.

наслідки російського обстрілу Крамторська 13 лютого 2025 року

Він закликав жителів регіону евакуюватися.