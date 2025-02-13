13 лютого російські окупанти кинули на Краматорськ, за попередньою інформацією, дві ФАБ-250.
Про це повідомив керівник Донецької ОВА Вадим Філашкін.
За його словами, щонайменше одна людина загинула і п’ятеро поранені внаслідок удару.
«Від поранень загинув 46-річний чоловік. Серед поранених — 16-річна дівчина. Пошкоджено два будинки та декілька автомобілів», - повідомив Філашкін.
Він закликав жителів регіону евакуюватися.
- На Донеччині за минулу добу внаслідок обстрілів чотири людини отримали поранення.