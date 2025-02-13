Головне за четвер, 13 лютого: удар по Краматорську, майже 110 боєзіткнень, санкції щодо Порошенка

Бойові дії на Донеччині, 107 бойових зіткнень, ворожі обстріли, санкції щодо Порошенка, Коломойського, Боголюбова, Медведчука та Жеваго. Яким запам’ятається 1086-й день повномасштабної війни.

Рада нацбезпеки і оборони застосувала санкції проти Петра Порошенка, Ігоря Коломойського, його бізнес-партнера Геннадія Боголюбова, а також Віктора Медведчука та Костянтина Жеваго. Відповідне рішення опубліковане на сайті президента.

Щодо кожного з них застосували 17 обмежень. Санкції безстрокові.

Подробиці – в новині.

За даними джерел редакції, обмежувальні заходи проти Ігоря Коломойського, Геннадія Боголюбова, Віктора Медведчука і Жеваго впровадили за поданням СБУ. А проти нардепа, лідера "Євросолідарності" Петра Порошенка – за поданням уряду.

Співрозмовники нашого видання повідомили, що Рада нацбезпеки і оборони застосувала санкції стосовно українських олігархів нібито через те, що вони вели діяльність в інтересах росіян. Також вони сказали, що проти підсанкційних осіб ведуть кримінальні провадження.

Докладніше – в новині.

У СБУ офіційно прокоментували санкції РНБО проти Порошенка, Коломойського і ще трьох осіб.

За інформацією служби, причина полягає в "загрозах державній безпеці".

Застосування санкцій проти Петра Порошенка, Ігоря Коломойського, Віктора Медведчука, Костянтина Жеваго, Геннадія Боголюбова пояснив і президент Володимир Зеленський. У спілкуванні з журналістами під час візиту на АЕС він сказав, що ці обмежувальні заходи не будуть останніми, і що впровадили їх через виведення мільярдів гривень під час війни, передає Суспільне.

За словами президента, ці дані отримані фінансовим моніторингом. Він також сказав, що Порошенко і Медведчук – "партнери у цьому кейсі".

Водночас, за словами президента, санкції можуть зняти, якщо особи, проти яких їх вжили, повернуть виведені з держави кошти. Ці кошти спрямують на оборону.

Тим часом Генеральний штаб ЗСУ повідомляє, що станом на 22:00 13 лютого на фронті відбулося 107 бойових зіткнень.

Третина боєзіткнень з початку дня відбулась на Покровському напрямку.

Також активні бої ведуться на Курщині, Торецькому та Новопавлівському напрямках.

Детальніше про оперативну обстановку станом на вечір 13 лютого – в новині.

13 лютого російські окупанти кинули на Краматорськ, за попередньою інформацією, дві ФАБ-250, повідомив керівник Донецької ОВА Вадим Філашкін.

За його словами, щонайменше одна людина загинула і п’ятеро поранені.

«Від поранень загинув 46-річний чоловік. Серед поранених — 16-річна дівчина. Пошкоджено два будинки та декілька автомобілів», - повідомив Філашкін.

Він закликав жителів регіону евакуюватися.

У НСЗУ пояснили, чому і яким сімейним лікарям прийшло менше грошей: цьогоріч у програмі медичних гарантій є коефіцієнти, які оцінюють звернення до первинної медичної допомоги.

Цей коефіцієнт 0,8 пішов у мінус для тих надавачів, у яких є енна кількість пацієнтів від 0 до 17 років і від 55+, які впродовж трьох років не зверталися по допомогу. Тому лікарі отримали менше грошей, розповіла Голова Національної служби здоров'я Наталія Гусак в інтерв'ю LB.ua.

Вона пояснила, що сам факт укладання пацієнтом декларації супроводжується візитом, який лікар повинен зафіксувати в ЕСОЗ. “У цьому випадку пацієнт офіційно вважатиметься таким, що звертався за меддопомогою впродовж наступних трьох років, з моменту декларування, за умови, що лікар фіксував візит. Ми оприлюднили проєкт постанови, і цей показник там був з листопада. Треба було готуватися”, - сказала Наталія Гусак.

Докладніше – в новині та інтерв’ю.

У Мюнхені, де завтра стартує міжнародна конференція з безпеки, автомобіль збив групу людей біля головного залізничного вокзалу.

За інформацією локальних ЗМІ, легковик збив людей, які зібралися на акцію протесту. У екстрених службах підтвердили, що є численні травми.

Reuters з посиланням на Bild пише про 15 поранених. У поліції повідомили, що їм вдалося затримати водія, поліцейські не вважають, що він становить будь-яку загрозу.

Найповніша картина сьогоднішнього дня – на нашому сайті. Сподіваємося, що завтра добрих новин буде більше.

Тримаймося і наближаємо Перемогу!