Пацієнт значиться, але не ходить: в НСЗУ пояснили, чому і яким сімейним лікарям прийшло менше грошей

Цьогоріч у програмі медичних гарантій є коефіцієнти, які оцінюють звернення до первинної медичної допомоги.

Цей коефіцієнт 0,8 пішов у мінус для тих надавачів, у яких є енна кількість пацієнтів від 0 до 17 років і від 55+, які впродовж трьох років не зверталися по допомогу. Тому лікарі отримали менше грошей.

Про це розповіла Голова Національної служби здоров'я Наталія Гусак в інтерв'ю LB.ua.

Вон пояснила, що сам факт укладання пацієнтом декларації супроводжується візитом, який лікар повинен зафіксувати в ЕСОЗ.

“У цьому випадку пацієнт офіційно вважатиметься таким, що звертався за меддопомогою протягом наступних трьох років, з моменту декларування, за умови, що лікар фіксував візит. Ми оприлюднили проєкт постанови, і цей показник там був з листопада. Треба було готуватися”, - сказала Наталія Гусак.

Керівниця НСЗУ додала, що у 2024 і 2025 роках з’явилися коефіцієнти, які оцінюють ефективність роботи з групами ризику,

За даними ЕСОЗ, кожен четвертий (25,6%) серед дітей та дорослих старше 56 років не взаємодіяли зі своїм лікарем первинної меддопомоги за понад три роки.