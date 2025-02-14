Україна повернула тіла 757 полеглих захисників

За результатами проведених репатріаційних заходів в Україну повернули тіла 757 полеглих захисників, повідомляє Координаційний штаб з питань поводження з військовополоненими.
Повернуто тіла оборонців з:
- Курахівського напрямку;
- Покровського напрямку;
- Бахмутського напрямку;
- Вугледарського напрямку;
- Луганського напрямку;
- Запорізького напрямку;
- з моргів на території рф.
Слідчими правоохоронних органів спільно з експертними установами МВС у найкоротші терміни будуть встановлені особи загиблих.