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Україна повернула тіла 757 полеглих захисників

Експертами у найкоротші терміни будуть встановлені особи загиблих.

Україна повернула тіла 757 полеглих захисників
Фото: Координаційний штаб з питань поводження з військовополоненими

За результатами проведених репатріаційних заходів в Україну повернули тіла 757 полеглих захисників, повідомляє Координаційний штаб з питань поводження з військовополоненими. 

Повернуто тіла оборонців з:

  • Курахівського напрямку;
  • Покровського напрямку;
  • ⁠Бахмутського напрямку;
  • ⁠Вугледарського напрямку;
  • Луганського напрямку;
  • Запорізького напрямку;
  • з моргів на території рф.

Слідчими правоохоронних органів спільно з експертними установами МВС у найкоротші терміни будуть встановлені особи загиблих.

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