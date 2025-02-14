Україна повернула тіла 757 полеглих захисників

Експертами у найкоротші терміни будуть встановлені особи загиблих.

Фото: Координаційний штаб з питань поводження з військовополоненими

За результатами проведених репатріаційних заходів в Україну повернули тіла 757 полеглих захисників, повідомляє Координаційний штаб з питань поводження з військовополоненими.

Повернуто тіла оборонців з:

Курахівського напрямку;

Покровського напрямку;

⁠Бахмутського напрямку;

⁠Вугледарського напрямку;

Луганського напрямку;

Запорізького напрямку;

з моргів на території рф.

Слідчими правоохоронних органів спільно з експертними установами МВС у найкоротші терміни будуть встановлені особи загиблих.