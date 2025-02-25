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Ворог обстріляв цивільне авто на Харківщині: загинув чоловік

Ще один опинився у лікарні.

Ворог обстріляв цивільне авто на Харківщині: загинув чоловік
поліція, фото ілюстративне
Фото: Нацполіція

Росіяни атакували FPV-дроном цивільний автомобіль у Харківській області.

пошкоджене авто
пошкоджене авто

Про це повідомила поліція Харківщини.

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Трагедія сталася 25 лютого близько 15.00 у селищі Білий Колодязь. Правоохоронці виявили згорілий позашляховик із обгорілим тілом людини всередині.

За даними поліції, загиблим виявився 62-річний житель села Волохівка, який тимчасово проживав у Харкові. Чоловік разом із 53-річним знайомим вирушили до села близько 5.00 для перевірки домогосподарства. Коли поверталися, то на виїзді зі селища потрапили під обстріл FPV-дроном.

Внаслідок обстрілу один чоловік отримав несумісні з життям поранення, а його знайомий був поранений і потрапив до лікарні.

  • Того ж дня о 12:30 російська авіація завдала пʼять ударів КАБами по Золочівській громаді Харківщини. Були два влучання по Золочеву. Є потерпілі.
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