Ворог обстріляв цивільне авто на Харківщині: загинув чоловік

Ще один опинився у лікарні.

Росіяни атакували FPV-дроном цивільний автомобіль у Харківській області.

пошкоджене авто

Про це повідомила поліція Харківщини.

Трагедія сталася 25 лютого близько 15.00 у селищі Білий Колодязь. Правоохоронці виявили згорілий позашляховик із обгорілим тілом людини всередині.

За даними поліції, загиблим виявився 62-річний житель села Волохівка, який тимчасово проживав у Харкові. Чоловік разом із 53-річним знайомим вирушили до села близько 5.00 для перевірки домогосподарства. Коли поверталися, то на виїзді зі селища потрапили під обстріл FPV-дроном.

Внаслідок обстрілу один чоловік отримав несумісні з життям поранення, а його знайомий був поранений і потрапив до лікарні.