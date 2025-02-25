СБУ: суд визнав винною працівницю будинку культури на Донеччині, яка працювала на окупантів

Жінка їздила районами Курахового, Мирнограда, Новогродівки, Селидового та Михайлівки, фіксувала локації ЗСУ і передавала окупнатам.

За матеріалами Служби безпеки 15 років тюрми отримала зрадниця, яка передала росіянам дані про позиції ЗСУ на Донеччині.

За інформацією СБУ, зловмисницю у січні 2024 року затримали на Донеччині. Засуджена - працівниця будинку культури у місті Новогродівка, завдяки якій ворог отримував інформацію про перебування сил оброни на Покровському напрямку.

За даними контррозвідки СБУ, тоді росіян найбільше цікавили геолокації укріпрайонів, блокпостів та артилерійських позицій українських військ.

«Для збору розвідданих жінка на маршрутних таксі долала сотні кілометрів у районах Курахового, Мирнограда, Новогродівки, Селидового та Михайлівки. Там вона приховано фіксувала ймовірні локації ЗСУ і месенджером передавала координати своєму російському куратору. Його особу вже встановлено Службою безпеки», - повідомили у спецслужбі.

Затримали зрадницю у її будинку, під час обшуків вилучили мобільний телефон з анонімним чатом, який жінка використовувала для контактів з ФСБ.

Суд визнав агентку винною за ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу України (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану).