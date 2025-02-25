Bloomberg: Велика Британія обговорює саміт європейських лідерів для подальших переговорів про війну

Зустріч може відбутися у неділю, але плани ще не остаточні.

Велика Британія обговорює скликання групи європейських лідерів для подальших переговорів про війну Росії в Україні, після тижня човникової дипломатії між Парижем, Вашингтоном і Києвом.

Про це пише Bloomberg з посиланням на джерела.

Зустріч може відбутися вже в неділю і стане продовженням самітів, проведених минулого тижня в Парижі президентом Франції Еммануелем Макроном. Джерела попередили, що плани ще не остаточні і можуть змінитися. Саміт також можуть провести віртуально.

Європейські лідери докладають інтенсивних дипломатичних зусиль, щоб переконати президента Дональда Трампа не поспішати з угодою про припинення вогню з Росією, яка, на думку континенту, підбадьорить Москву та послабить безпеку в Європі. Макрон зустрівся з Трампом у Білому домі вчора увечері, а прем’єр-міністр Британії Кір Стармер має зустрітися з президентом США у Вашингтоні завтра.

У понеділок Трамп, схоже, прискорив свої плани з припинення війни без участі європейських країн або України, заявивши в соціальних мережах, що він веде “серйозні дискусії” з президентом Росії Володимиром Путіним.

Ці зауваження пролунали після того, як європейські лідери, а також канадський прем’єр-міністр Джастін Трюдо зустрілися в Києві, щоб відзначити три роки повномасштабного вторгнення Росії в України.

За словами джерел, можлива зустріч, організована Великобританією, дозволить лідерам підбити підсумки своїх розмов із Трампом та його чиновниками за останній тиждень та зберегти єдину позицію.