Ізраїльські війська залишатимуться на невизначений час на сирійській території, яку вони захопили після падіння Асада в грудні минулого року.

Прем'єр-міністр Ізраїлю Беньямін Нетаньягу хоче повної демілітаризації більшої частини південної Сирії, пише BBC.

Така позиція може призвести до конфлікту між Ізраїлем і новим керівництвом у Сирії після повалення режиму диктатора президента Башара Асада.

У недільній промові перед ізраїльськими військовими курсантами Нетаньягу сказав, що Ізраїль не дозволить ні силам Хаят Тахрір аш-Шам (HTS) ‒ ісламістського угруповання, яке очолило повалення Асада, ні новій сирійській армії, яка формується, “увійти в район на південь від Дамаска”.

“Ми вимагаємо від сил нового режиму повної демілітаризації південної Сирії в провінціях Кунейтра, Дераа і Сувейда. Таким же чином ми не потерпимо жодної загрози релігійній спільноті Друзи на півдні Сирії”, ‒ заявив очільник уряду.

За його словами, ізраїльські війська залишатимуться на невизначений час на сирійській території, яку вони захопили після падіння Асада в грудні минулого року.

Досі Ізраїль описував свій перехід до контрольованої ООН демілітаризованої буферної зони на Голанських висотах як тимчасовий захід для забезпечення безпеки ізраїльтян на іншій стороні. “Очевидною метою було запобігти переходу екстремістських груп на Голани за умов вакууму влади”, ‒ зазначає видання.

Однак останніми коментарями Нетаньягу чітко дав зрозуміти, що він вважає, що нова влада в Сирії – з їхнім джихадистським минулим – може бути небезпечною.

Фото: mil.in.ua

Як пише Мілітарний, незрозуміло, чи мав прем’єр-міністр на увазі в неділю якусь конкретну військову активність з боку нових правителів Сирії. Їхній лідер і новий тимчасовий президент країни Ахмед аль-Шараа заявив, що він зобов’язується дотримуватися угоди 1974 року, яка створила демілітаризовану буферну зону між Ізраїлем і Сирією.

Під час візиту в цей район минулого місяця репортери The Washington Post виявили, що збройні сили, які зараз контролюють переважну більшість Сирії, помітно відсутні в районах поблизу кордону. У той час міністр оборони Сирії Мурхаф Абу Касра заявив, що підрозділ сирійських сил був підготовлений до повернення на позиції старого режиму в цьому районі, деякі з яких тоді були зайняті ізраїльськими військами. Він сказав, що ведуться переговори як через ООН, так і через Сполучені Штати, щоб дати їм можливість це зробити.

Ізраїль захопив більшу частину Голанських висот у Сирії під час війни на Близькому Сході 1967 року і пізніше анексував територію. Цей крок не був визнаний на міжнародному рівні, хоча США зробили це в 2019 році.

Новий тимчасовий президент Сирії, лідер HTS Ахмед аш-Шараа, намагався запевнити Ізраїль, що він не хоче конфлікту і готовий підтримувати давню угоду про розмежування між двома країнами, укладену після чергової війни в 1973 році. Він також підкреслив, що не дозволить використовувати Сирію як базу для нападів на Ізраїль. Але аш-Шараа також закликав Ізраїль вийти з буферної зони, яку він захопив.