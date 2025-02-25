FT: Саудівська Аравія “тихо” звільнила десятки політичних в’язнів

Активісти кажуть, що це спроба заспокоїти внутрішні та глобальні занепокоєння щодо дотримання прав людини у королівстві.

Останніми тижнями Саудівська Аравія звільнила десятки політичних в’язнів, пише Financial Times.

Активісти вбачають у цьому “тиху спробу заспокоїти внутрішні та глобальні занепокоєння щодо дотримання прав людини у королівстві”.

Як повідомляють правозахисні групи, серед звільнених ‒ Сальма аль-Шехаб, аспірантка з Великобританії, яка у 2022 році була засуджена до 34 років тюремного ув'язнення за поширення постів дисидентів у соціальних мережах про права жінок та поширення “хибних” чуток.

Також серед звільнениї є Асаад аль-Гамді, 47-річний вчитель, засуджений до 20 років в'язниці, також за дописи в соціальних мережах. Брат Гамді ‒ відомий дисидент-священик, який живе у вигнанні у Великій Британії.

Активісти кажуть, що могли бути звільнені понад 100 осіб. Що саме спонукало до звільнення ‒ невідомо.

Наслідний принц Мухаммед ібн Салман, фактичний лідер Саудівської Аравії, прагне модернізувати королівство та проєктувати свій вплив на світову арену, зокрема через проведення цього тижня переговорів між США та Росією в Ер-Ріяді. Проте за останнє десятиліття він також спостерігав за жорсткими репресіями щодо будь-якого натяку на інакодумство: затримували членів королівської родини, бізнесменів, активістів, науковців та блогерів.

Джоуї Шей, дослідник відділу Близького Сходу та Північної Африки Human Rights Watch, стверджує, що, хоча глобальні кампанії могли зіграти певну роль у звільненнях, “очевидно, повинні бути й інші політичні розрахунки, які відбуваються одночасно”.

“Засуджувати людей до десятків років ув’язнення за твіти зрештою погано для бізнесу”, – сказала вона.

Репресії у Саудівській Аравії

Влада Саудівської Аравії розпочала широкомасштабні репресії в 2017 році, незабаром після того, як наслідний принц консолідував владу, переслідуючи сотні принців, бізнесменів і колишніх чиновників, яких утримували в готелі Ritz-Carlton в Ер-Ріяді за обвинуваченнями в корупції.

Чиновники переслідували всіх: від консервативних священнослужителів до ліберальних науковців і правозахисників. Західні країни різко розкритикували Королівство після того, як саудівські агенти вбили відомого журналіста Джамаля Хашогджі в консульстві королівства в Стамбулі в жовтні 2018 року.

Водночас багато осіб, затриманих у цій кампанії, як от проповідники Нассер аль-Омар і Салман аль-Уда, залишаються під вартою. Абдулазіз аль-Уда, родич останнього, був звільнений у лютому після більше ніж п'яти років ув'язнення.

Останніми роками принц Мохаммед висунув амбітну програму економічних реформ і соціальної лібералізації. Він позбавив релігійну поліцію права на арешти, дозволив жінкам керувати автомобілем і скасував заборону на кінотеатри. Уряд Саудівської Аравії також спонсорує музичні концерти та розважальні заходи в рамках так званої програми “Якість життя”. Дисиденти у вигнанні критикували різні аспекти цих змін у політиці та звинувачували владу у використанні зірок спорту та музики, щоб відвернути увагу від порушень прав людини.

Прихильники уряду стверджують, що репресії проти консервативних опонентів були необхідні, оскільки такі кроки викликали б рішучу протидію з боку прихильників жорсткої лінії та сповільнили прогрес країни.