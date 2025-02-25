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Канада надасть Україні $50 млн на енергетику та анонсувала ще допомоги на $118,5 млн

Кошти виділять на місцеві громади, гуманітарну допомогу, підтримку звільнених військовополонених тощо. 

Канада надасть Україні $50 млн на енергетику та анонсувала ще допомоги на $118,5 млн
Фото: Facebook

Канада надає Україні $50 млн на відновлення енергоінфраструктури. Також в канадському уряді анонсували допомоги ще на $118,5 млн.

Як йдеться у повідомленні уряду Канади, про це розповів прем'єр-міністр країни Джастін Трюдо під час візиту у Київ. 

"У відповідь на поновлені атаки Росії на енергетичну інфраструктуру України, через які мільйони мирних жителів залишилися без електроенергії, води та тепла, прем’єр-міністр також оголосив про внесок у розмірі 50 мільйонів доларів", – зазначено у повідомленні.

Цю допомогу спрямовують на підтримку "термінових зусиль" України з ремонту та заміни пошкодженого енергетичного обладнання та критичної інфраструктури у партнерстві з Секретаріатом Енергетичного Співтовариства. Минулого року на Саміті миру у Швейцарії Канада вже надала для цієї ініціативи 20 мільйонів доларів.

Прем'єр-міністр анонсував також нові заходи допомоги Україні на загальну суму $118,5 млн.

Ці гроші розподілять так:

  • Допомогу в розмірі 92,3 мільйона доларів США скерують а підтримку розвитку місцевих громад, підтримку невеликих проектів відновлення засобів до існування, спрямованих на задоволення потреб громад, зменшення бідності та подолання перешкод для повноцінної участі жінок, вирішення проблем продовольчої безпеки та підтримку повернення депортованих дітей і зниклих безвісти шляхом підвищення стійкості уряду України, громад, громадянського суспільства та приватного сектору.
  • 14 мільйонів доларів підуть на гуманітарну допомогу: їжу, воду, засоби санітарії, гігієнічні послуги, психічне здоров’я та психосоціальну підтримку тих, хто її потребує та притулки.
  • 8 мільйонів доларів США підуть на зменшення загрози озброєння для забезпечення критично важливими засобами індивідуального захисту українців, які стикаються з хімічними, біологічними, радіологічними та ядерними загрозами, а також для посилення ядерної безпеки в країні.
  • 4,25 мільйона доларів США скерують на підтримку миротворчих і стабілізаційних операцій, включаючи допомогу регіональним організаціям із захисту прав жінок і забезпечення безпечної роботи представників громадянського суспільства та ЗМІ.
  • 82 000 доларів надійдуть на місцеві ініціативи, спрямовані на підтримку фізичного та психічного здоров’я колишніх українських військовополонених.

Загалом з початку повномасштабного вторгнення Росії в лютому 2022 року Канада виділила Україні понад 19,7 мільярда доларів на багатопланову допомогу.

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