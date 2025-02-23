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Удар по ЧАЕС: верхолази ліквідовують осередки тління на арці

Радіаційний фон на проммайданчику - в межах норми, загрози для населення не має.

Удар по ЧАЕС: верхолази ліквідовують осередки тління на арці
Фото: ДСНС

На Чорнобильській атомній станції триває гасіння осередків тління, котрі виникли після атаки російського дрона 14 лютого.

Про це повідомила Державна служба з надзвичайних ситуацій.

"Верхолази-рятувальники ДСНС проводять роботи щодо часткового розкриття конструкції об'єкта «Укриття» та ліквідації осередків тління на арці", – розповіли рятувальники.

Водночас у ДСНС наголосили, що наразі радіаційний фон на проммайданчику ЧАЕС у межах норми, загрози для населення не має.

Раніше ДСНС повідомило, що нових осередків тління на Чорнобильській АЕС немає.  22 лютого на Чорнобильській АЕС рятувальники проводили роботи з часткового розкривання конструкцій укриття.

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