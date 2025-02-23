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Голова ОП провів зустріч із міністром ​фінансів США та радником Трампа з нацбезпеки

Єрмак назвав розмову "конструктивною" і зазначив, що вона стосувалася угоди.

Голова ОП провів зустріч із міністром ​фінансів США та радником Трампа з нацбезпеки
Андрій Єрмак
Фото: Telegram/Андрій Єрмак

Голова Офісу президента Андрій Єрмак провів зустріч із американською делегацією.

Про це він повідомив у Telegram.

"Довелося піти раніше з Форуму «Україна. Рік 2025» разом з першою віце-премʼєр міністеркою-міністеркою з економіки Юлією Свириденко на важливу розмову з американськими партнерами, яка стосується угоди. До нас долучилася віцепрем'єр-міністерка з питань європейської та євроатлантичної інтеграції – міністерка юстиції Ольга Стефанішина", - написав він.

Від американської сторони на зустрічі були міністр фінансів Скотт Бессент та радник Президента США з нацбезпеки Майкл Волц, їх команди та представник команди віце-президента США Джей Ді Венса. 

"Просуваємося в роботі. Конструктивна розмова. США - наші партнери і ми вдячні американському народу, вдячні за двопартійну підтримку - ви з нами всі три роки вторгнення росіян", - прокоментував Єрмак.

  • Драфт угоди про корисні копалини в Україну привіз міністр фінансів США. Україна відмовилася її підписувати, оскільки та не містила гарантій безпеки, а самі лише вимоги надати доступ до 50% ресурсів, викладених в угоді.
  • Президент України казав, що угоду мали підписати на рівні міністрів.
  • У другому драфті угоди йшлося, що Україна отримала від США $500 млрд, які позиціонувалися як борг. Водночас Зеленський наголосив, що Вашингтон надав Києву $100 млрд. Але навіть таку цифру визнавати Україна не хоче, бо мала домовленості з попередньою адміністрацією демократа Джо Байдена і конгресменами. 
  • Президент не відмовляється від підписання угоди і робота над документом триває. 
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