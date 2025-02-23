Голова ОП провів зустріч із міністром ​фінансів США та радником Трампа з нацбезпеки

Єрмак назвав розмову "конструктивною" і зазначив, що вона стосувалася угоди.

Голова Офісу президента Андрій Єрмак провів зустріч із американською делегацією.

Про це він повідомив у Telegram.

"Довелося піти раніше з Форуму «Україна. Рік 2025» разом з першою віце-премʼєр міністеркою-міністеркою з економіки Юлією Свириденко на важливу розмову з американськими партнерами, яка стосується угоди. До нас долучилася віцепрем'єр-міністерка з питань європейської та євроатлантичної інтеграції – міністерка юстиції Ольга Стефанішина", - написав він.

Від американської сторони на зустрічі були міністр фінансів Скотт Бессент та радник Президента США з нацбезпеки Майкл Волц, їх команди та представник команди віце-президента США Джей Ді Венса.

"Просуваємося в роботі. Конструктивна розмова. США - наші партнери і ми вдячні американському народу, вдячні за двопартійну підтримку - ви з нами всі три роки вторгнення росіян", - прокоментував Єрмак.