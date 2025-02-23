Зеленський прокоментував розслідування проти генералів: питання не в кілометрах, а в загиблих

Президент сказав, що на Ставці він запитав, чи були ці військові в окопах поруч з солдатами, і йому сказали, що ні.

Президент Володимир Зеленський прокоментував розслідування проти генералів, яких підозрюють у справі про прорив росіян у Харківській області. Питання до них не тільки в території, а в загиблих, сказав він на пресконференції.

Коли говорять про недбальство, то кілометри важливі, але на кожному з цих кілометрів гинули люди, сказав президент. Гинули там солдати, а відповідати повинно керівництво.

Зеленський додав, що розбиратися будуть правоохоронці. Він також сказав, що підозрювані нібито не були на передовій в окопі разом з їхніми підлеглими.

“Які претензії до хлопців, які кудись відійшли або щось там відбулось. А у мене претензія, що велика кількість їх загинула там”, – сказав президент.

Справа про оборону Харківської області