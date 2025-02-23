Зеленський прокоментував розслідування проти генералів: питання не в кілометрах, а в загиблих

Президент Володимир Зеленський прокоментував розслідування проти генералів, яких підозрюють у справі про прорив росіян у Харківській області. Питання до них не тільки в території, а в загиблих, сказав він на пресконференції.
Коли говорять про недбальство, то кілометри важливі, але на кожному з цих кілометрів гинули люди, сказав президент. Гинули там солдати, а відповідати повинно керівництво.
Зеленський додав, що розбиратися будуть правоохоронці. Він також сказав, що підозрювані нібито не були на передовій в окопі разом з їхніми підлеглими.
“Які претензії до хлопців, які кудись відійшли або щось там відбулось. А у мене претензія, що велика кількість їх загинула там”, – сказав президент.
Справа про оборону Харківської області
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ДБР затримало трьох військовослужбовців, яких вважають причетними до неналежної оборони кордону в Харківській області під час нового наступу росіян у травні 2024 року. Це тодішній командувач ОТУ "Харків" Юрій Галушкін, полковник Ілля Лапін та генерал, тодішній командир 125-ої бригади Артур Горбенко.
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Слідство вважає, що через недбальство цих посадовців окупанти змогли захопити частину території Липецької сільської громади Харківського району. Також вважається, що дії командирів призвели до втрати особового складу та озброєння, зірвали заходи з оборони державного кордону у зоні їх відповідальності.
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На захист свого колишнього командира Артура Горбенка виступила 125 бригада, заявивши, що тримати оборону доводилося дуже малими силами і з малою кількістю озброєння.
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УП писала, що навесні 2024 росіяни за перший тиждень наступу на Харків зуміли прорватися углибину до десяти кілометрів. Проти командування підрозділів, які боронили той напрямок, відкрили кримінальне провадження. У судовій ухвалі ключову роль у втраті позицій відводили якраз 125-ій львівській бригаді ТрО (нині – у складі Сухопутних військ).
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Горбенко в інтерв'ю УП розповідав, що боронити напрямок їм доводилося недоукомплектованими. За його словами, була одна гармата на прикриття 10 кілометрів та один танк – на 15. Він зазначав, що засобів для тримання оборони було недостатньо.
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21 січня суд арештував його на 60 діб з можливістю застави в 5 млн гривень. 22 січня за генерала Галушкіна внесли заставу. Того ж дня його арештували за новою підозрою.