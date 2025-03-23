Ляшко пояснив, чому в переліку топ-100 ліків, які подешевшали на 30%, аж 9 видів аскорбінки
Ляшко пояснив, чому в переліку топ-100 ліків, які подешевшали на 30%, аж 9 видів аскорбінки
Найгірший психологічний стан фіксують в українців за кордоном та у цивільних чоловіків — дослідження
Найгірший психологічний стан фіксують в українців за кордоном та у цивільних чоловіків — дослідження
“Відфутболювання” пацієнтів: які зміни ухвалили в сімейній медицині і чи призведе це до черг на обстеження
“Відфутболювання” пацієнтів: які зміни ухвалили в сімейній медицині і чи призведе це до черг на обстеження
FT: США хочуть отримати під контроль українські АЕС у межах оновленої угоди з Україною щодо копалин
FT: США хочуть отримати під контроль українські АЕС у межах оновленої угоди з Україною щодо копалин
Урич: від богом забутого села до туристичного центру
Урич: від богом забутого села до туристичного центру
Канада заявила, що у Китаї стратили чотирьох її громадян за торгівлю наркотиками
Канада заявила, що у Китаї стратили чотирьох її громадян за торгівлю наркотиками
Порошенко: “ЄС” не ставить під сумнів легітимність президента Зеленського
Порошенко: “ЄС” не ставить під сумнів легітимність президента Зеленського
5,4 млн е-направлень сімейних лікарів створені на вимогу лікарів поліклінік – НСЗУ пояснила зміни в сімейній медицини
5,4 млн е-направлень сімейних лікарів створені на вимогу лікарів поліклінік – НСЗУ пояснила зміни в сімейній медицини
СБУ заявила про розкрадання посадовцями КМДА майже 60 млн грн із соцдопомоги тяжкохворим. КМДА відреагувала
СБУ заявила про розкрадання посадовцями КМДА майже 60 млн грн із соцдопомоги тяжкохворим. КМДА відреагувала
ГоловнаТехнології

Через технічний збій в IT системі не працюють онлайн-сервіси "Укрзалізниці"

Неможливо купити квитки через сайт. 

Через технічний збій в IT системі не працюють онлайн-сервіси "Укрзалізниці"
Фото: Пресслужба Укрзалізниці

23 березня вранці "Укрзалізниця" повідомила про технічний збій в IT системі. Наразі не працюють онлайн-сервіси перевізника.

Про це "Укрзалізниця" повідомила у Facebook.

Як повідомили в "Укрзалізниці", не працює застосунок перевізника для купівлі квитків та перевірки рейсів. Також неможливо купити квитки через сайт. 

Не працюють замовлення додаткових послуг онлайн.

Відомо, що в касах на залізничних вокзалах можна купити квиток. Для цього збільшать кількість додаткових кас для пасажирів для уникнення черг.

﻿
Теми:
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies