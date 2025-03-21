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Tesla відкликає практично всі продані пікапи Cybertruck

У автівок може відпасти зовнішня металева панель.

Tesla відкликає практично всі продані пікапи Cybertruck
Cybertruck
Фото: EPA/UPG

Компанія Tesla повідомила про вже восьму кампанію з відкликання пікапів Cybertruck, яка цього разу охоплює понад 46 тисяч автомобілів, виготовлених після листопада 2023 року - це майже всі продані електрокари цієї моделі. 

Як пише BBC, причиною для масштабного повернення автомобілів виробнику стала проблема із зовнішньою пластиною з нержавіючої сталі: виявилося, що вона може раптово деламінуватися та відпасти просто на ходу, створивши велику загрозу для учасників дорожнього руху. 

У Tesla стверджують, що отримали загалом близько 150 звернень щодо неякісного кріплення пластини, але у жодному з них не йшлося про постраждалих. Компанія переконана, що лише 1% відкликаних Cybertruck реально можуть містити виробничий брак. 

Проблема з пікапами стала ще одним ударом для автокорпорації, яка від січня втратила близько 40% вартості акцій через дії та висловлювання свого засновника - мільярдера Ілона Маска

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