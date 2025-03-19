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Ексзаступника міністра агрополітики підозрюють у сприянні фіктивні закупівлі саджанців на 27 млн грн

Слідство встановило, що його спільником був ексзаступник керівника однієї з районних державних адміністрацій.

Ексзаступника міністра агрополітики підозрюють у сприянні фіктивні закупівлі саджанців на 27 млн грн
Фото: Lb.ua

Ексзаступник міністра агрополітики отримав підозру у незаконній виплаті 27 млн грн допомоги підприємству.

Про це повідомляє Спеціалізована антикорупційна прокуратура. 

Також слідство встановило, що його спільником був ексзаступник керівника однієї з районних державних адміністрацій.

У межах досудового розслідування встановлено, що у 2018 році керівник одного з департаментів Мінагрополітики, який згодом обійняв посаду заступника міністра, діючи спільно із заступником керівника РДА, незаконно забезпечив виплату державної допомоги підприємству в галузі рослинництва.

Так, 27 млн грн було виділено як компенсацію за придбання садивного матеріалу. Проте насправді така продукція не закуповувалась, а була внеском до статутного капіталу підприємства від єдиного засновника.

Досудове розслідування триває.

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