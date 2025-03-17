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Мінагрополітики: Україна експортувала понад 31 млн тонн зерна

Загальний експорт українського борошна з початку сезону оцінюється в 51 тис. тонн.

Мінагрополітики: Україна експортувала понад 31 млн тонн зерна
Збір урожаю
Фото: Верховна Рада

Україна з початку 2024-2025 маркетингового року (липень-червень) експортувала понад 31 млн тонн зернових і зернобобових культур. З них — 1,839 млн тонн було відвантажено у березні. 

Про це повідомила пресслужба Міністерства аграрної політики та продовольства.

Як повідомили у Мінагрополітики, станом на 20 березня минулого року загальний показник відвантажень становив 32,851 млн тонн, у тому числі в березні – 3,181 млн тонн.

При цьому у розрізі культур із початку поточного сезону було експортовано пшениці – 12,509 млн тонн (у березні – 526 тис. тонн), ячменю – 2,192 млн тонн (48 тис. тонн), жита – 10,8 тис. тонн (0), кукурудзи – 15,839 млн тонн (1,259 млн тонн).

Загальний експорт українського борошна з початку сезону станом на 17 березня оцінюється в 51 тис. тонн (у березні – 2,5 тис. тонн), у тому числі пшеничного – 47,1 тис. тонн (2,4 тис. тонн).

  • За півтора роки роботи українського морського коридору, який, попри виклики війни та атаки РФ продовжує працювати на українські порти, перевезено 100 мільйонів тонн вантажів до понад 50 країн світу. 
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