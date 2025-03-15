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На Одещині енергетики повернули світло для майже 30 тисяч родин після ворожої атаки

Без світла залишається менше 100 осель.

На Одещині енергетики повернули світло для майже 30 тисяч родин після ворожої атаки
Фото: ДТЕК

У Одеській області енергетикам вдалося повернути світло для майже 30 тисяч родин після ворожої атаки.

Про це розповіли у ДТЕК. 

"Нам вдалося повернути живлення майже в усі домівки, які були знеструмлені внаслідок останнього обстрілу енергетики. Наразі без світла залишається менше 100 осель. Робимо все можливе, що якнайшвидше підключити всіх", – зазначили в установі. 

Також там додали, що руйнування серйозні, тому енергетики працюватимуть цілодобово, щоб ліквідувати наслідкі обстрілу.

  • Росіяни вчора ввечері атакували Чорноморськ на Одещині. Внаслідок удару, через пошкодження енергетичної інфраструктури, місто повністю залишилося без світла.
  • У ніч на 15 березня російські війська повторно атакували Одеську область ударними безпілотниками.
  • 8 березня РФ атакувала енергооб'єкт ДТЕК у області. 
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