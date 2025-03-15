На Одещині енергетики повернули світло для майже 30 тисяч родин після ворожої атаки

Без світла залишається менше 100 осель.

У Одеській області енергетикам вдалося повернути світло для майже 30 тисяч родин після ворожої атаки.

Про це розповіли у ДТЕК.

"Нам вдалося повернути живлення майже в усі домівки, які були знеструмлені внаслідок останнього обстрілу енергетики. Наразі без світла залишається менше 100 осель. Робимо все можливе, що якнайшвидше підключити всіх", – зазначили в установі.

Також там додали, що руйнування серйозні, тому енергетики працюватимуть цілодобово, щоб ліквідувати наслідкі обстрілу.