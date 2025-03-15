На Одещині енергетики повернули світло для майже 30 тисяч родин після ворожої атаки

У Одеській області енергетикам вдалося повернути світло для майже 30 тисяч родин після ворожої атаки.
Про це розповіли у ДТЕК.
"Нам вдалося повернути живлення майже в усі домівки, які були знеструмлені внаслідок останнього обстрілу енергетики. Наразі без світла залишається менше 100 осель. Робимо все можливе, що якнайшвидше підключити всіх", – зазначили в установі.
Також там додали, що руйнування серйозні, тому енергетики працюватимуть цілодобово, щоб ліквідувати наслідкі обстрілу.
- Росіяни вчора ввечері атакували Чорноморськ на Одещині. Внаслідок удару, через пошкодження енергетичної інфраструктури, місто повністю залишилося без світла.
- У ніч на 15 березня російські війська повторно атакували Одеську область ударними безпілотниками.
- 8 березня РФ атакувала енергооб'єкт ДТЕК у області.