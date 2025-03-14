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Австрія надасть додаткові 2 млн євро на ініціативу Grain from Ukraine та хоче зробити внесок у відбудову України

Країна відкрита для підтримки нових конкретних проєктів співпраці, щоб допомогти Україні на шляху до інтеграції в Європейський Союз.

Австрія надасть додаткові 2 млн євро на ініціативу Grain from Ukraine та хоче зробити внесок у відбудову України
Міністерка закордонних справ Австрії Беате Майнль-Райзінгер
Фото: Facebook/Beate Meinl-Reisinger

Австрія надасть додаткові 2 млн євро на ініціативу Grain from Ukraine та хоче зробити внесок у відбудову України, для чого вона надішле бізнес-делегацію до Києва наприкінці березня.

Про це заявила федеральна міністерка європейських та міжнародних справ Австрії Беате Майнл-Райзінгер на спільному з українським колегою Андрієм Сибігою брифінгу в Києві, передає Укрінформ.

"Я дуже рада нагоді оголосити про додатковий внесок у таку важливу не лише для України, а й для світу ініціативу Grain from Ukraine, у розмірі 2 мільйонів євро. Крім того, Австрія підтримує реформи, необхідні зараз для вступу до ЄС.  Наприклад, завдяки прямій підтримці Федерального конкурентного відомства Австрії для українських колег провели візит. Ми також відкриті для підтримки нових конкретних проєктів співпраці, щоб допомогти вам на вашому шляху до інтеграції в Європейський Союз", – сказала вона.

Міністерка підсумувала, що загалом Австрія надала 300 млн євро двосторонньої фінансової і гуманітарної допомоги, а також підтримувала Європейський фонд миру і робила внесок у бюджет ЄС, через який надходила підтримка гуманітарного розмінування, енергетичної безпеки, ВПО, постраждалих від російської агресії жінок і дітей.

Глава МЗС додала, що Україну підтримують низка регіональних ініціатив і проєктів та громадянське суспільство.

"Австрійські компанії були одними з найбільших інвесторів в Україні до війни, і ми прагнемо, щоб наші компанії зробили великий внесок у відбудову. Я дуже рада повідомити, що наприкінці березня дуже велика бізнес-делегація прямує до Києва на чолі з губернаторкою Нижньої Австрії Йоганною Мікль-Ляйтнер", – оголосила Майнл-Райзінгер.

За її словами, Федеральний уряд Австрії також підтримує економічне партнерство та реконструкцію, наприклад, гарантіями на суму до 500 мільйонів євро.

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