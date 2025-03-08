Керівниця МЗС Австрії наголосила Угорщині, що Європі необхідна єдність

Міністерка закордонних справ Австрії Беате Майнль-Райзінгер провела розмову з угорським колегою Петером Сіярто і наголосила на важливості європейської єдності.
Про це йдеться в дописі міністерки у соцмережі Х.
«Обговорили російську агресію проти України та європейську безпеку. Я наголосила на необхідності європейської єдності в ці важкі часи. Ми також торкнулися двосторонніх питань, таких як економічна співпраця», - написала Майнль-Райзінгер.
- Лідери ЄС не досягли згоди щодо виділення Україні пакету допомоги в розмірі 20 млрд євро на саміті у Брюсселі 6 березня. На заваді традиційно стала позиція прем'єра Угорщини Віктора Орбана.
- Також Будапешт блокує продовження санкцій ЄС проти Росії.
- А нещодавно Орбан закликав блок почати прямі перемовини з Росією, як це зробили США.