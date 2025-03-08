Керівниця МЗС Австрії наголосила Угорщині, що Європі необхідна єдність

Угорщина, як відомо, постійно виступає проти підтримки України з боку ЄС.

Міністерка закордонних справ Австрії Беате Майнль-Райзінгер провела розмову з угорським колегою Петером Сіярто і наголосила на важливості європейської єдності.

Про це йдеться в дописі міністерки у соцмережі Х.

«Обговорили російську агресію проти України та європейську безпеку. Я наголосила на необхідності європейської єдності в ці важкі часи. Ми також торкнулися двосторонніх питань, таких як економічна співпраця», - написала Майнль-Райзінгер.