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У Мінфіні спростували інформацію про підвищення податків для ФОПів

У відомстві кажуть, що це – маніпуляція. 

У Мінфіні спростували інформацію про підвищення податків для ФОПів
Фото: Макс Левин

У міністерстві фінансів України спростували інформацію про підняття податків для ФОПів.

"Анонімні Телеграм канали поширили інформацію та клікбейтні заголовки, що Мінфін вже планує підвищення податків для ФОП. Така інформація не відповідає дійсності та має маніпулятивний характер", – йдеться у повідомленні пресслужби відомства. 

У міністерстві наголосили, що законодавчі зміни щодо елементів спрощеної системи оподаткування почнуть опрацьовуватися тільки після того, як буде виконано передумови для такої реформи, – не раніше року наступного за тим, в якому будуть вважатися виконаними заходи щодо безпеки використання даних і доступу до інформації про обсяг та обіг коштів платників податків на їх рахунках у банках. 

Цей процес буде відбуватися публічно і потребуватиме обговорень з громадськістю, бізнесом і всіма гілками органів влади, а також із залученням міжнародних партнерів. Тільки після публічних обговорень законодавчі зміни будуть розглядатись та ухвалюватись Верховною Радою України.

  • Раніше українців попередили про фейкові листи нібито від “Дії” про отримання податкового відшкодування.
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