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У Литві запропонували запровадити загальний податок на оборону

Це питання ще обговорюватимуть. 

У Литві запропонували запровадити загальний податок на оборону
Прапор Литви
Фото: EPA/UPG

Голова парламентського Комітету з національної безпеки і оборони Литви Гедрімас Єглінскас запропонував введення у країні загального податку на оборону. 

Про це пише Delfi.

"Має бути один сильний податок на оборону, який би платили всі громадяни, від студентів до пенсіонерів та компаній", – заявив він і додав, що обговорить це питання із прем'єр-міністром Гінтаутасом Палуцкасом. 

Еглінскас зазначив, що поки що не розглядав у деталях, як саме може виглядати цей загальний податок на оборону, але, за його словами, необхідна чітка стратегія сталого фінансування оборони, яка не обмежувалася б позиками.

"Є способи, це може залежати від розміру доходу, але це технічні питання. Суть у самому принципі: чи говоримо ми, що всі громадяни повинні робити свій внесок у фінансування оборони, щоб захистити нашу свободу? Я думаю, що так", – сказав політик. 

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