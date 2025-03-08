У Литві запропонували запровадити загальний податок на оборону

Голова парламентського Комітету з національної безпеки і оборони Литви Гедрімас Єглінскас запропонував введення у країні загального податку на оборону.

Про це пише Delfi.

"Має бути один сильний податок на оборону, який би платили всі громадяни, від студентів до пенсіонерів та компаній", – заявив він і додав, що обговорить це питання із прем'єр-міністром Гінтаутасом Палуцкасом.

Еглінскас зазначив, що поки що не розглядав у деталях, як саме може виглядати цей загальний податок на оборону, але, за його словами, необхідна чітка стратегія сталого фінансування оборони, яка не обмежувалася б позиками.

"Є способи, це може залежати від розміру доходу, але це технічні питання. Суть у самому принципі: чи говоримо ми, що всі громадяни повинні робити свій внесок у фінансування оборони, щоб захистити нашу свободу? Я думаю, що так", – сказав політик.