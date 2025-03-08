Росія допомагає КНДР будувати атомний підводний човен в обмін на боєприпаси і солдатів

Імовірно, судно має вантажопідйомність 6000 або 7000 тонн і може нести близько 10 ракет.

Північна Корея вперше показала ядерний підводний човен, який вона будує. У цьому їй допомагає Росія в обмін на боєприпаси і солдатів.

Як пише АР, цей корабель "може становити серйозну загрозу безпеці Південної Кореї та США".

Будівництво проінспектував лідер КНДР Кім Чен Ин.

Як вважають південнокорейські експерти, військово-морське судно, схоже, має вантажопідйомність 6000 або 7000 тонн і може нести близько 10 ракет. Ці ракети можуть бути і з ядерними боєголовками.

Також у Південній Кореї вважають, що допомагає КНДР у спорудженні човна Росія, адже Північна Корея – бідна країна і знаходиться під санкціями. Імовірно, Північна Корея отримала російську технологічну допомогу для будівництва ядерного реактора, який буде використовуватися на підводному човні, в обмін на постачання звичайної зброї і військ для підтримки війни РФ проти України.

КНДР може спустити судно через один-два роки, щоб перевірити його можливості.

Загалом Північна Корея має приблизно 70-90 дизельних підводних човнів, і це є один із найбільших у світі флотів. Але в основному ця техніка застаріла і здатна запускати лише торпеди та міни, а не ракети.

У 2023 році Північна Корея заявила, що спустила на воду "перший таактичний ядерний ударний підводний човен", але іноземні експерти вважали що він, ймовірно, дизельний.

З 2016 року Північна Корея провела низку випробувань балістичних ракет із підводного запуску, але всі запуски проводилися з одного підводного човна вантажопідйомністю 2000 тонн, який має одну пускову трубу. Багато експертів називають його випробувальною платформою, а не діючим підводним човном на службі.