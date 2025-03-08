Адміністрація Трампа суттєво змінює мовну політику США

Перелік заборонених або обмежених слів може бути значно ширшим, ніж відомо на даний момент.

Дональд Трамп підписує укази в Овальному кабінеті Білого дому у Вашингтоні, США, 20 січня 2025 р.

Адміністрація президента США Дональда Трампа активно змінює мовну політику федерального уряду, виключаючи або обмежуючи використання певних слів і фраз у офіційних документах та на урядових веб-сайтах, пише The New York Times.

Відомства отримали директиви щодо коригування мови в меморандумах, інструкціях та інших офіційних матеріалах.

Деякі федеральні агентства отримали наказ видалити небажані терміни з відкритих джерел, зокрема, зі своїх веб-сайтів та навчальних програм. В інших випадках рекомендації мають більш м’який характер, закликають до обережності у використанні певних виразів без запровадження прямої заборони.

У перелік потрапили близько 200 слів, зокрема такі: доступний, активізм, пропаганда, адвокати, антирасизм, бар’єри, кліматична криза, культурні відмінності, інвалідність, рівні можливості, рівність, фемінізм, гендерне насильство, Мексиканська затока, іспаномовна меншина, особистість, ЛГБТ, ЛГБТК, латиноамериканець, нерівність, психічне здоров’я, раса, расова ідентичність, сегрегація, стереотип, жертви тощо.

Також зазначається, що наявність окремих термінів у грантових або контрактних пропозиціях могла автоматично спричинити додаткову перевірку їхньої відповідності політичним пріоритетам адміністрації Трампа.

Аналітики припускають, що перелік заборонених або обмежених слів може бути значно ширшим, ніж відомо на даний момент.

Хоча кожна адміністрація коригує офіційну термінологію відповідно до власних політичних орієнтирів, зміни, впроваджені адміністрацією Трампа, свідчать про суттєве коригування мовної політики США. Аналіз The New York Times показав, що на більш ніж 250 веб-сторінках урядових агентств було виявлено випадки видалення або зміни раніше вживаних термінів.

Ці зміни відображають пріоритети нинішньої адміністрації та можуть впливати на політику уряду у сферах освіти, науки та соціальної сфери.