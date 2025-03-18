АРМА обрало управителя для Будинку профспілок у центрі Києва

Національне агентство з розшуку та менеджменту активів визначило управителя для знакового об’єкта столиці – Будинку профспілок, розташованого на Майдані Незалежності площею 13 892,2 кв. м, і який є важливим адміністративним та історичним об’єктом.

Про це повідомила пресслужба АРМА.

Конкурс відбувся у відкритому форматі через систему Prozorro.

Перед оголошенням конкурсу АРМА провело незалежну оцінку вартості активу, залучивши кваліфікованого оцінювача. За результатами оцінки, ринкова вартість Будинку профспілок була визначена на рівні 850 млн грн.

За результатами відкритого тендеру на платформі Prozorro серед чотирьох учасників конкурсу переміг консорціум "Управляюча компанія "КАМпарітет".

Відтепер згідно з умовами договору управління, 89,85% доходів від управління активом будуть спрямовані до Державного бюджету України. При цьому, незалежно від фінансових результатів діяльності, управитель зобов’язаний щомісяця перераховувати до бюджету гарантований платіж у розмірі 1 591 224,04 грн.

Будинок профспілок було передано в управління АРМА на підставі ухвали Печерського райсуду Києва. Раніше АРМА забезпечило огляд активу, його незалежну оцінку та підготувало усю необхідну документацію для проведення конкурсу. У листопаді 2024 року АРМА оголосило конкурс на управителя для Будинку профспілок.