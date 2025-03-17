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ЦПД: Росія провалила "імпортозаміщення" в авіагалузі

Представлення авіалайнера Sukhoi Superjet 100 на російському двигуні мав бути "неабиякою перемогою над санкціями".

ЦПД: Росія провалила "імпортозаміщення" в авіагалузі
Фото: ЦПД

Російська влада похвалилася польотом "імпортозаміщеного" пасажирського авіалайнера Sukhoi Superjet 100 на російському двигуні, який досі складається переважно з імпортних деталей. 

Про це повідомляє Центр протидії дезінформації.

"Російська влада похвалилася польотом «імпортозаміщеного» пасажирського авіалайнера Sukhoi Superjet 100 на російському двигуні. Це подається як неабияка перемога над санкціями, однак сам літак досі складається переважно з імпортних деталей", — йдеться у повідомленні.

Зазначається, що проєкт стартував у Росії з першими санкціями – ще у 2014 році. "Чиновники час від часу повідомляють про чергові етапи заміни деталей і агрегатів повітряного судна на російські аналоги. Однак до завершення проєкту ще дуже далеко – перший політ повністю російського Sukhoi Superjet 100, який початково планувався у 2018 році, вчергове перенесли. Цього разу на 2026 рік", — кажуть у ЦПД. 

У ЦПД додають, що епопея з "імпортозаміщенням" Sukhoi Superjet 100 показує руйнівні наслідки санкцій для авіагалузі РФ.

"Попри те, що заміщення комплектуючих на російські лише часткове, проєкт триває вже понад 10 років. При цьому російський авіапром зумів зробити літак досить небезпечним для пасажирів, про що свідчить ціла низка інцидентів з літаками цієї моделі", — ідеться у повідомленні.

  • Морський експорт сирої нафти з Росії морем впав до мінімуму за 16 місяців. Середні чотиритижневі потоки є найменшими з серпня 2023.
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