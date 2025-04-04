ВАКС задовольнив позов Мін’юсту щодо олігарха Дерипаски та компанії «Русал»

У дохід держави стягнули активи на понад два мільярди гривень.

4 квітня Вищий антикорупційний суд задовольнив другий позов Міністерства юстиції щодо застосування санкцій до російського олігарха Олега Дерипаски та контрольованої ним компанії МКПАТ «Русал».

Про це йдеться на сайті Мін’юсту.

За рішенням суду, у дохід держави стягнули понад 440 тисяч тонн бокситів і 110 тисяч тонн глинозему. Загальна вартість цих активів перевищує 2 мільярди гривень. Вони належали швейцарській RS International GmbH, підконтрольні підсанкційним особам.

Також державі передали право вимоги за договором про ввезення бокситів на територію України як давальницької сировини.

За інформацією міністерства, компанія «РУСАЛ» постачала алюміній підприємствам оборонного комплексу Росії. Крім того, олігарх Дерипаска володіє промисловим конгломератом «Російські машини», до складу якого входить «Військово-промислова компанія» — основний постачальник озброєння та техніки для армії РФ. Зокрема, підприємства виробляють БТР-80, БТР-82А, «Тигр-М» та інші бойові машини для міноборони РФ.