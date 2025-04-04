ВАКС задовольнив позов Мін’юсту щодо олігарха Дерипаски та компанії «Русал»

4 квітня Вищий антикорупційний суд задовольнив другий позов Міністерства юстиції щодо застосування санкцій до російського олігарха Олега Дерипаски та контрольованої ним компанії МКПАТ «Русал».
Про це йдеться на сайті Мін’юсту.
За рішенням суду, у дохід держави стягнули понад 440 тисяч тонн бокситів і 110 тисяч тонн глинозему. Загальна вартість цих активів перевищує 2 мільярди гривень. Вони належали швейцарській RS International GmbH, підконтрольні підсанкційним особам.
Також державі передали право вимоги за договором про ввезення бокситів на територію України як давальницької сировини.
За інформацією міністерства, компанія «РУСАЛ» постачала алюміній підприємствам оборонного комплексу Росії. Крім того, олігарх Дерипаска володіє промисловим конгломератом «Російські машини», до складу якого входить «Військово-промислова компанія» — основний постачальник озброєння та техніки для армії РФ. Зокрема, підприємства виробляють БТР-80, БТР-82А, «Тигр-М» та інші бойові машини для міноборони РФ.
- У січні в Україні арештували "нові" активи олігарха Дерипаски на 2,11 млрд грн. Суд арештував велику партію промислової продукції та сировини. Загальна вартість арештованих активів становить понад 2,11 млрд грн.
- Раніше СБУ заочно повідомила йому про підозру за декількома статтями Кримінального кодексу України, у тому числі за фінансування війни Росії проти нашої держави.
- Крім того, націоналізували всі заводи фігуранта, які знаходяться у різних регіонах України. Зокрема, у березні минулого року завершили націоналізацію "Миколаївського глиноземного заводу".
- У лютому 2023-го ВАКС дозволив націоналізувати підприємства російського олігарха Дерипаски. Серед підприємств – Миколаївський глиноземний завод, надровидобувні компанії "Глухівський кар’єр кварцитів", "Хустський кар’єр" та "Жежелівський кар’єр". Загальна вартість переданого Україні майна становить понад 10 млрд грн.
- Через рік СБУ повідомила про підозру Дерипасці і затримала його українських топменеджерів. Ці топменеджери постачали до Росії сировину для виробництва "Іскандерів". Йдеться, зокрема, про директора надровидобувної компанії "Глухівський кар’єр кварцитів" та куратора цієї установи від російського олігарха.
- А наприкінці січня 2024 у Фонді держмайна повідомили, що арештовані гроші із підприємства Дерипаски вперше надійшли у держбюджет України.
- У травні минулого року США викрили схему ухилення від санкцій, пов'язану з російським олігархом Дерипаскою. У схемі фігурували росіяни і три російські фірми.