Мінагрополітики: в Україні вже засіяли 926 тисяч гектарів ярих зернових

Станом на 4 квітня аграрії України засіяли 926 тис. га ярих зернових та зернобобових культур.

Про це повідомили в Міністерстві аграрної політики та продовольства.

Найбільші площі відвели під ячмінь — 551,8 тис. га. Ярої пшениці засіяли 116,5 тис. га, гороху — 164,3 тис. га, вівса — 82,3 тис. га.

Розпочали також сівбу соняшнику — наразі 33 тис. га. Цукрові буряки вже засіяні на площі 64,8 тис. га, соя — на 2,6 тис. га.

Регіони-лідери за темпами сівби:

Одеська область: 92,3 тис. га (пшениця –5,8 тис. га, ячмінь – 30,1 тис. га, горох – 51,9 тис. га, овес – 1,3 тис. га);

Тернопільська область: 87,4 тис. га (пшениця – 14 тис. га, ячмінь – 63,8 тис. га, горох — 4,1 тис. га, овес – 5,1 тис. га);

Полтавська область: 83,2 тис. га (пшениця – 4,2 тис. га, ячмінь – 66,5 тис. га, горох — 9,4 тис. га, овес – 3,1 тис. га);

Миколаївська область: 73,6 тис. га (пшениця – 4,5 тис. га, ячмінь – 42 тис. га, горох – 26,5 тис. га, овес – 0,6 тис. га);

Вінницька область: 72,6 тис. га (пшениця – 11,5 тис. га, ячмінь – 53 тис. га, горох – 7 тис. га, овес – 1,1 тис. га);

У Мінагро нагадуали, що цього року планується засіяти понад 5,7 млн га ярих зернових і зернобобових культур — на рівні минулого року.

Ключовою особливістю сезону 2025 стане збільшення площ під ярою пшеницею на 28%, до 222,8 тис. га. Причиною таких змін називають стабільний попит з боку переробників та експортерів.