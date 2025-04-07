Євросоюз відмовився фінансувати "стіну дронів" для Литви та Естонії

Цей проєкт передбачав захист кордонів безпілотниками та РЕБ.

Євросоюз відмовися фінансувати "стіну дронів" для Литви та Естонії.

Як пише LRT, про це повідомило литовське міністерство внутрішніх справ.

"Прикордонні органи Естонії та Литви подали спільну заявку на отримання фінансування від ЄС для будівництва так званої «стіни безпілотників» уздовж кордону, але проєкт не отримав фінансування", – повідомили в міністерстві.

За даними міністерства, Естонія була головним заявником, а Литва – партнером.

Прикордонна служба Литви повідомила BNS, що Брюссель відхилив заявку на фінансування ще на початку березня.