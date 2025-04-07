Євросоюз відмовився фінансувати "стіну дронів" для Литви та Естонії

Євросоюз відмовися фінансувати "стіну дронів" для Литви та Естонії.
Як пише LRT, про це повідомило литовське міністерство внутрішніх справ.
"Прикордонні органи Естонії та Литви подали спільну заявку на отримання фінансування від ЄС для будівництва так званої «стіни безпілотників» уздовж кордону, але проєкт не отримав фінансування", – повідомили в міністерстві.
За даними міністерства, Естонія була головним заявником, а Литва – партнером.
Прикордонна служба Литви повідомила BNS, що Брюссель відхилив заявку на фінансування ще на початку березня.
- У травні минулого року стало відомо, що країни регіону погодилися розробити так звану "стіну безпілотників" від Норвегії до Польщі. Тоді говорили про те, що ініціатива передбачатиме використання безпілотників для моніторингу кордону та розгортання систем боротьби з дронами.