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Вучич каже, що Сербія отримає новий уряд до 18 квітня

Балканський лідер також хоче зустрітися з американським президентом Дональдом Трампом у найближчі місяці, щоб обговорити мита.

Вучич каже, що Сербія отримає новий уряд до 18 квітня
Фото: EPA/UPG

Президент Сербії Александар Вучич оголосив вчора, що до 18 квітня буде сформовано новий уряд, прем’єр-міністром якого стане політичний новачок Джуро Макут, пише Politico.

Попередній уряд балканської країни пішов у відставку в березні після місячних протестів через корупцію та відступ від демократичних норм і смертоносний обвал даху на залізничній станції.

“Новий уряд матиме велике завдання продовжувати зберігати мир і стабільність, діяти терпляче і стримано. Уряд повинен мати чітке зобов'язання щодо майбутнього, і наше бажання і намір полягає в тому, щоб повернути Сербію до кінця року на п'єдестал переможця і економіки, яка розвивається найшвидше", ‒ сказав Вучич.

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Новий прем’єр-міністр, лікар-ендокринолог без політичного досвіду, ймовірно, працюватиме на цій посаді принаймні до 2027 року, коли в Сербії відбудуться одночасні парламентські та президентські вибори. Законодавці мають затвердити його кандидатуру до 18 квітня, інакше ризикують створити передумови для дострокових виборів.

Вучич додав, що очікує зустрітися з президентом Сполучених Штатів Дональдом Трампом у найближчі місяці та порушить питання тарифів.

2 квітня Трамп оголосив про 38% тариф для Сербії, який має набути чинності цього тижня. Ця цифра стала найвищою в Європі ‒ хоча заморські території деяких європейських країн будуть оподатковуватись вищими тарифами.

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