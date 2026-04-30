Генерал США підтвердив участь Росії у війні на боці Ірану

Голова Об'єднаного комітету начальників штабів США генерал Ден Кейн підтвердив участь Росії у війні на боці Ірану.
Під час слухань у Сенаті він заявив, що Володимир Путін допомагає іранським військовим зусиллям, передає The Guardian.
Раніше Кремль заперечував подібну співпрацю у переговорах із Білим домом. Генерал Кейн відмовився розкривати деталі, проте підкреслив, що присутність Росії у конфлікті є очевидною.
Голова комітету Сенату, республіканець Роджер Вікер підтримав цю заяву. Він зазначив, що Росія вдається до серйозних кроків, аби підірвати зусилля США щодо досягнення успіху в Ірані. Таким чином американське командування офіційно визнало, що Москва безпосередньо втручається у бойові дії на боці Тегерана попри попередні запевнення російської влади у протилежному.
- У березні міністр війни США Піт Гегсет заявив, що Вашингтон обізнаний про допомогу, яку Росія та Китай надають Ірану
- Володимир Зеленський повідомляв, що супутники РФ роблять зйомку військових об'єктів США та інших країн у регіоні Близького Сходу в інтересах Ірану.
- Видання FT писало, що високопосадовці Ірану та Росії почали таємно обговорювати постачання дронів уже через кілька днів після ударів Ізраїлю та США по Тегерану. Обробка поставок розпочалася на початку березня.
- Крім того, публічно Росія підкреслює надання гуманітарної допомоги іранській стороні: минулого тижня вона заявила про відправку понад 13 тонн медикаментів до Ірану через Азербайджан і планує продовжувати такі поставки.