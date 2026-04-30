УП опублікувала плівки Міндіча, де той давав вказівку Умєрову вирішити питання з бронежилетами
ВідеоУП опублікувала плівки Міндіча, де той давав вказівку Умєрову вирішити питання з бронежилетами
Як схуднути без шкоди для здоров'я. Покрокова інструкція від дієтолога Станіслава Кравчука
Як схуднути без шкоди для здоров'я. Покрокова інструкція від дієтолога Станіслава Кравчука
Заступник начальника ГУР заявив, що Москва прагне захопити весь Донбас до вересня
Заступник начальника ГУР заявив, що Москва прагне захопити весь Донбас до вересня
Університетські лікарні рано чи пізно будуть обов’язковою вимогою для медичної освіти – Ляшко
Університетські лікарні рано чи пізно будуть обов’язковою вимогою для медичної освіти – Ляшко
Волинський ТЦК відреагував на відео в соцмережах, на якому військові силою знімають із даху чоловіка
Волинський ТЦК відреагував на відео в соцмережах, на якому військові силою знімають із даху чоловіка
Німеччина планує побудувати перший у світі термоядерний реактор, - Мерц
Німеччина планує побудувати перший у світі термоядерний реактор, - Мерц
Африканські країни просили Україну допомогти в поверненні їхніх громадян, рекрутованих до армії Росії
Африканські країни просили Україну допомогти в поверненні їхніх громадян, рекрутованих до армії Росії
Люба Морозова: «Те, що сьогодні називають “великим російським балетом”, — це покруч, який виріс на французькій основі»
Люба Морозова: «Те, що сьогодні називають “великим російським балетом”, — це покруч, який виріс на французькій основі»
В Африці 75-річного мільйонера зі США під час полювання на антилопу затоптала група слонів
В Африці 75-річного мільйонера зі США під час полювання на антилопу затоптала група слонів
Генерал США підтвердив участь Росії у війні на боці Ірану

Натомість російська сторона раніше відкидала такі звинувачення.

Голова Об'єднаного комітету начальників штабів США генерал Ден Кейн
Фото: скриншот відео

Голова Об'єднаного комітету начальників штабів США генерал Ден Кейн підтвердив участь Росії у війні на боці Ірану. 

Під час слухань у Сенаті він заявив, що Володимир Путін допомагає іранським військовим зусиллям, передає The Guardian.

Раніше Кремль заперечував подібну співпрацю у переговорах із Білим домом. Генерал Кейн відмовився розкривати деталі, проте підкреслив, що присутність Росії у конфлікті є очевидною.

Голова комітету Сенату, республіканець Роджер Вікер підтримав цю заяву. Він зазначив, що Росія вдається до серйозних кроків, аби підірвати зусилля США щодо досягнення успіху в Ірані. Таким чином американське командування офіційно визнало, що Москва безпосередньо втручається у бойові дії на боці Тегерана попри попередні запевнення російської влади у протилежному.

  • У березні міністр війни США Піт Гегсет заявив, що Вашингтон обізнаний про допомогу, яку Росія та Китай надають Ірану
  • Володимир Зеленський повідомляв, що супутники РФ роблять зйомку військових об'єктів США та інших країн у регіоні Близького Сходу в інтересах Ірану.
  • Видання FT писало, що високопосадовці Ірану та Росії почали таємно обговорювати постачання дронів уже через кілька днів після ударів Ізраїлю та США по Тегерану. Обробка поставок розпочалася на початку березня.
  • Крім того, публічно Росія підкреслює надання гуманітарної допомоги іранській стороні: минулого тижня вона заявила про відправку понад 13 тонн медикаментів до Ірану через Азербайджан і планує продовжувати такі поставки.
Читайте також
