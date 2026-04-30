Генерал США підтвердив участь Росії у війні на боці Ірану

Натомість російська сторона раніше відкидала такі звинувачення.

Голова Об'єднаного комітету начальників штабів США генерал Ден Кейн підтвердив участь Росії у війні на боці Ірану.

Під час слухань у Сенаті він заявив, що Володимир Путін допомагає іранським військовим зусиллям, передає The Guardian.

Раніше Кремль заперечував подібну співпрацю у переговорах із Білим домом. Генерал Кейн відмовився розкривати деталі, проте підкреслив, що присутність Росії у конфлікті є очевидною.

Голова комітету Сенату, республіканець Роджер Вікер підтримав цю заяву. Він зазначив, що Росія вдається до серйозних кроків, аби підірвати зусилля США щодо досягнення успіху в Ірані. Таким чином американське командування офіційно визнало, що Москва безпосередньо втручається у бойові дії на боці Тегерана попри попередні запевнення російської влади у протилежному.