Волинський ТЦК відреагував на відео в соцмережах, на якому військові силою знімають із даху чоловіка
Волинський ТЦК відреагував на відео в соцмережах, на якому військові силою знімають із даху чоловіка
Люба Морозова: «Те, що сьогодні називають “великим російським балетом”, — це покруч, який виріс на французькій основі»
Люба Морозова: «Те, що сьогодні називають “великим російським балетом”, — це покруч, який виріс на французькій основі»
Африканські країни просили Україну допомогти в поверненні їхніх громадян, рекрутованих до армії Росії
Африканські країни просили Україну допомогти в поверненні їхніх громадян, рекрутованих до армії Росії
Заступник начальника ГУР заявив, що Москва прагне захопити весь Донбас до вересня
Заступник начальника ГУР заявив, що Москва прагне захопити весь Донбас до вересня
Університетські лікарні рано чи пізно будуть обов’язковою вимогою для медичної освіти – Ляшко
Університетські лікарні рано чи пізно будуть обов’язковою вимогою для медичної освіти – Ляшко
Як схуднути без шкоди для здоров'я. Покрокова інструкція від дієтолога Станіслава Кравчука
Як схуднути без шкоди для здоров'я. Покрокова інструкція від дієтолога Станіслава Кравчука
УП опублікувала плівки Міндіча, де той давав вказівку Умєрову вирішити питання з бронежилетами
ВідеоУП опублікувала плівки Міндіча, де той давав вказівку Умєрову вирішити питання з бронежилетами
Німеччина планує побудувати перший у світі термоядерний реактор, - Мерц
Німеччина планує побудувати перший у світі термоядерний реактор, - Мерц
В Африці 75-річного мільйонера зі США під час полювання на антилопу затоптала група слонів
В Африці 75-річного мільйонера зі США під час полювання на антилопу затоптала група слонів
​Каллас: ми маємо не "благати" Росію про переговори, а примусити її

Днями міністри закордонних справ країн ЄС проведуть засідання на Кіпрі, на якому обговорять вимоги до РФ щодо завершення війни проти України.

Кая Каллас
Фото: EPA/UPG

Висока представниця європейської дипломатії Кая Каллас заявила, що європейські країни "не повинні благати" Росію про переговори щодо завершення війни, а примусити Москву перейтидо реального діалогу. 

Про це вона сказала після зустрічі Нордично-Балтійської вісімки (NB8), пише "Європейська правда".

Журналісти запитали дипломатку, чи не ризикує Європа своїми інтересами, коли не вступає у діалог з Росією, поки це роблять Сполучені Штати Америки? Каллас відповіла, що наразі не бачить ознак того, що Росія прагне вступити в діалог, тому європейці і не мають просити її про це.

"Ми не повинні принижувати себе, виступаючи в ролі прохачів, мовляв, "будь ласка, ми благаємо вас поговорити з нами", але ми повинні поставити їх у таке становище, щоб вони перейшли від удавання переговорів до реальних переговорів", – пояснила Каллас.

За її словами, міністри закордонних справ країн ЄС проведуть засідання на Кіпрі, на якому обговорять вимоги до Росії щодо завершення війни проти України.

"Ми запланували обговорити з міністрами закордонних справ Європейського Союзу на Кіпрі також те, які вимоги ми маємо до Росії після закінчення цієї війни, щоб ми могли переконатися, що Росія не становить загрози для жодної з цих країн або Європи в цілому... Перед тим, як розмовляти з ними, ми повинні дійсно домовитися, про що саме ми хочемо говорити", – пояснила дипломатка.

  • Раніше президент Володимир Зеленський заявив, що Україна готова до тристоронніх переговорів з Росією в Азербайджані.
  • Торік у липні помічник президента Азербайджану Гікмет Гаджієв оголосив, що країна готова провести мирні переговори між Росією та Україною у Баку, якщо обидві сторони будуть зацікавлені. Він наголосив на усталеній ролі Баку як дипломатичного центру, оскільки раніше там відбулися переговори високого рівня за участю Туреччини, Ізраїлю, Сирії, Росії та НАТО.
  • Президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган також неодноразово заявляв, що його країна готова сприяти прямим переговорам між Україною та РФ.
﻿
Читайте також
