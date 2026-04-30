​Каллас: ми маємо не "благати" Росію про переговори, а примусити її

Висока представниця європейської дипломатії Кая Каллас заявила, що європейські країни "не повинні благати" Росію про переговори щодо завершення війни, а примусити Москву перейтидо реального діалогу.
Про це вона сказала після зустрічі Нордично-Балтійської вісімки (NB8), пише "Європейська правда".
Журналісти запитали дипломатку, чи не ризикує Європа своїми інтересами, коли не вступає у діалог з Росією, поки це роблять Сполучені Штати Америки? Каллас відповіла, що наразі не бачить ознак того, що Росія прагне вступити в діалог, тому європейці і не мають просити її про це.
"Ми не повинні принижувати себе, виступаючи в ролі прохачів, мовляв, "будь ласка, ми благаємо вас поговорити з нами", але ми повинні поставити їх у таке становище, щоб вони перейшли від удавання переговорів до реальних переговорів", – пояснила Каллас.
За її словами, міністри закордонних справ країн ЄС проведуть засідання на Кіпрі, на якому обговорять вимоги до Росії щодо завершення війни проти України.
"Ми запланували обговорити з міністрами закордонних справ Європейського Союзу на Кіпрі також те, які вимоги ми маємо до Росії після закінчення цієї війни, щоб ми могли переконатися, що Росія не становить загрози для жодної з цих країн або Європи в цілому... Перед тим, як розмовляти з ними, ми повинні дійсно домовитися, про що саме ми хочемо говорити", – пояснила дипломатка.
- Раніше президент Володимир Зеленський заявив, що Україна готова до тристоронніх переговорів з Росією в Азербайджані.
- Торік у липні помічник президента Азербайджану Гікмет Гаджієв оголосив, що країна готова провести мирні переговори між Росією та Україною у Баку, якщо обидві сторони будуть зацікавлені. Він наголосив на усталеній ролі Баку як дипломатичного центру, оскільки раніше там відбулися переговори високого рівня за участю Туреччини, Ізраїлю, Сирії, Росії та НАТО.
- Президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган також неодноразово заявляв, що його країна готова сприяти прямим переговорам між Україною та РФ.