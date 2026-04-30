​Каллас: ми маємо не "благати" Росію про переговори, а примусити її

Днями міністри закордонних справ країн ЄС проведуть засідання на Кіпрі, на якому обговорять вимоги до РФ щодо завершення війни проти України.

Висока представниця європейської дипломатії Кая Каллас заявила, що європейські країни "не повинні благати" Росію про переговори щодо завершення війни, а примусити Москву перейтидо реального діалогу.

Про це вона сказала після зустрічі Нордично-Балтійської вісімки (NB8), пише "Європейська правда".

Журналісти запитали дипломатку, чи не ризикує Європа своїми інтересами, коли не вступає у діалог з Росією, поки це роблять Сполучені Штати Америки? Каллас відповіла, що наразі не бачить ознак того, що Росія прагне вступити в діалог, тому європейці і не мають просити її про це.

"Ми не повинні принижувати себе, виступаючи в ролі прохачів, мовляв, "будь ласка, ми благаємо вас поговорити з нами", але ми повинні поставити їх у таке становище, щоб вони перейшли від удавання переговорів до реальних переговорів", – пояснила Каллас.

За її словами, міністри закордонних справ країн ЄС проведуть засідання на Кіпрі, на якому обговорять вимоги до Росії щодо завершення війни проти України.

"Ми запланували обговорити з міністрами закордонних справ Європейського Союзу на Кіпрі також те, які вимоги ми маємо до Росії після закінчення цієї війни, щоб ми могли переконатися, що Росія не становить загрози для жодної з цих країн або Європи в цілому... Перед тим, як розмовляти з ними, ми повинні дійсно домовитися, про що саме ми хочемо говорити", – пояснила дипломатка.