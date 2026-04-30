Більшість українців проти виведення ЗСУ з Донеччини в обмін на гарантії безпеки, - опитування

Більшість українців категорично не підтримують ідею виведення військ із Донецької області в обмін на гарантії безпеки від США та Європи.

Про це свідчать результати опитування КМІС.

Так, 57% респондентів вважають категорично неприйнятним передати під контроль Росії всю Донеччину в обмін на гарантії безпеки. Готові на таку поступку – 36% (хоча з них більшість визнають, що це є складною умовою). Ще 7% не змогли визначитися.

Порівняно з початком березня 2026 року з 62% до 57% стало трохи менше тих, хто категорично проти. Частка тих, хто був згоден на початку березня – 33%, зараз – 36%. Поточні показники на кінець квітня повернулися до рівня лютого, зазначають у КМІС.

Також більшість українців – 60% – вважають, що найбільше зриває зусилля із завершення війни саме Росія.

Далі йдуть США – 14% вважають, що вони найбільше відповідальні за неуспіх із завершення війни. Звинувачують Україну – 7%, Європу – 5% опитаних.

Негативна динаміка із зменшенням частки тих, хто готовий терпіти війну стільки, скільки буде необхідно, продовжується і в квітні. Якщо на початку березня таких було 54%, то на кінець квітня – 48%. Ще 4% готові терпіти 1 рік, тобто загалом 52% зараз говорять про умовно довгий період (у березні – 57%).

При цьому частка тих, хто готовий терпіти короткий період (декілька місяців-пів року), не змінилася – 28% у березні і 29% у квітні. Натомість простежується тенденція до зростання невизначеності – якщо у березні 16% не могли відповісти на це запитання, то зараз – 19%.

Водночас зазначимо, що і серед тих, хто готовий терпіти лише короткий період, значна частина категорично відкидають неприйнятні вимоги до миру. Так, серед них 44% вважають абсолютно неприйнятною пропозицію обміну Донбасу на гарантії безпеки від США і Європи. Подібна ситуація і серед тих, хто має невизначену думку щодо свого «запасу міцності» – серед них 49% категорично відкидають таку пропозицію. (Для порівняння – серед тих, хто готовий терпіти стільки, скільки буде необхідно – 69% категорично відкидають пропозицію.)

Як відомо, Росія намагається встановити контроль над усією Донецькою областю, але її наступи зустрічають потужний опір ЗСУ. Станом на квітень 2026 року бої тривають біля Покровська, Костянтинівки та Лимана. Покровський напрямок залишається одним з найгарячіших на фронті.

Очільник Кремля Владімір Путін неодноразово заявляв, що готовий "гарантувати безпеку" Україні лише в обмін на вихід ЗСУ з Донбасу. Але росіяни не зупиняють агресію і намагаються виграти час для подальших атак. Українська влада та суспільство категорично відкидають ідею передачі Донеччини ворогу.