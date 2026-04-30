​Зеленський: Україна все ще очікує на візит американської делегації до Києва

Жодної інформації про те, коли вони можуть відбутися, немає, візит відкладають на невизначений термін.

Україна очікує відновлення мирних переговорів, зокрема, на візит американської делегації до Києва, але через війну в Ірані все це відкладається.

Про це повідомив Володимир Зеленський, передає Bloomberg.

За словами президента, наша держава поки не отримала жодних нових сигналів ні від Росії, ні від США щодо того, коли переговори можуть відновитися. Представники Трампа Стів Віткофф і Джаред Кушнер досі розглядають можливість візиту до Києва, щоправда, вони підтримують телефонний зв'язок зі своїми українськими колегами. У результаті нових даних про те, коли і де можуть відбутися переговори, організовані адміністрацією президента США, не з'явилося.

«Думаю, все залежить від того, як розвиватиметься ситуація на Близькому Сході», - сказав Зеленський.

Президент також закликав США і Європу зберегти санкції проти Росії та не піддаватися спробам Москви послабити їх.

«Я думаю, що Росія може порушити питання про припинення вогню в обмін на зняття санкцій з окремих підприємств. Я знаю, що вони порушують питання про зняття санкцій із SWIFT, щоб їхні банки могли працювати. Для України все це є великим ризиком», - наголосив Зеленський.

