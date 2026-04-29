Зеленський: Треба відновити повну безпеку конфайнменту Чорнобильської АЕС

Президент Володимир Зеленський прокоментував рішення США виділити 100 мільйонів доларів на ремонт конфайнменту Чорнобильської АЕС.

Про це Президент написав у Телеграмі.

"Важливий крок підтримки з боку Сполучених Штатів Америки – внесок у 100 мільйонів доларів на ремонт конфайнменту ЧАЕС, пошкодженого внаслідок удару росіян у ніч на 14 лютого минулого року. Це була цілеспрямована атака Росії на Чорнобильську станцію дроном, який є аналогом іранського "шахеда", – ідеться у заяві.

Президент додає, що конфайнмент закриває рештки Чорнобильської станції та оберігає всіх від радіаційних загроз. Він був створений зусиллями міжнародної коаліції, і зараз для його відновлення потрібно понад 500 мільйонів євро.

"Треба відновити повну безпеку конфайнменту. Ми працюємо разом із партнерами заради цього, і кожен внесок наближає нас до мети. У неділю, в день сорокових роковин Чорнобильської катастрофи, ми домовились про співпрацю з партнерами під час Міжнародної Чорнобильської конференції з питань відновлення та ядерної безпеки. Зараз маємо результат. Дякуємо Сполученим Штатам за підтримку!" – наголошує глава держави.