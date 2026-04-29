Видання зазначає, що податкові зміни, ймовірно, викличуть напруженість в українському суспільстві та серед представників бізнесу, а також можуть зіткнутися з протистояння між парламентом та президентом.

Європейський Союз розглядає можливість посилення умов надання кредиту Україні на €90 млрд, зробивши частину виплат залежною від запровадження непопулярних податкових змін для бізнесу, повідомили виданню Bloomberg джерела, обізнані з питанням.

План, який обговорює Європейська комісія, може торкнутися €8,4 млрд макрофінансової допомоги, яку очікують виділити цього року в межах програми, що є ключовою для підтримки України у війні проти повномасштабного вторгнення Росії.

Ці обговорення відбуваються паралельно зі спробами України переконати іншого великого донора — Міжнародний валютний фонд — відтермінувати аналогічну вимогу для розблокування допомоги за окремою програмою більш ніж на $8 млрд.

У центрі дискусії — зміни до пільгового податкового режиму для частини українських компаній. Наразі він дозволяє сплачувати мінімальну ставку у 5% від доходу. За оцінками Мінфіну, реформа може принести бюджету понад 40 млрд грн щороку.

Мінфін і міжнародні партнери вважають цей режим навантаженням для бюджету воєнного часу таким, що спотворює конкуренцію і підтримує тіньову економіку.

Згідно з пропозицією, компанії з річним доходом понад 4 млн грн, які працюють за спрощеною системою, мають почати сплачувати ПДВ у розмірі 20%.

Ці умови можуть зачепити лише частину дворічного пакета допомоги: близько €60 млрд становить оборонна підтримка, решта — макрофінансова допомога та програма Ukraine Facility для покриття бюджетних витрат.

У Єврокомісії заявили, що працюють над меморандумом щодо умов фінансування, але деталей не розкрили. Там також зазначили, що узгоджують реформаторський порядок денний із МВФ і прагнуть завершити переговори якнайшвидше.

Втім, як зазначає видання, ці ініціативи можуть викликати напруження в українському суспільстві, оскільки є вкрай непопулярними. Ситуацію ускладнює і протистояння між парламентом і президентом Володимиром Зеленським.

Хоча нові умови не зачіпають оборонну допомогу, їх реалізація може зіткнутися з труднощами. Парламент уже відмовився змінювати податкові правила, зокрема щодо розширення оподаткування імпортних посилок, як того вимагає МВФ.

Подальші транші МВФ залежать від цих та інших фіскальних змін. Україна вже пропустила березневий дедлайн і має час до червня, коли відбудеться наступний перегляд програми. Наразі фонд уже виділив $1,5 млрд, тоді як наступний транш приблизно на $700 млн під питанням.

Під час весняної зустрічі МВФ сторони обговорювали можливість відкласти запровадження ПДВ для ФОПів приблизно на рік. Водночас фонд наполягає на ухваленні змін щодо оподаткування посилок до червня.

Навіть якщо Україні вдасться виграти час, у перспективі їй доведеться реформувати податкову систему відповідно до правил ЄС у процесі вступу, зокрема скасувати частину пільг. Донори також можуть розглянути альтернативні способи збільшення доходів бюджету або зменшення тіньової економіки.