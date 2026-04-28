Стефанчук поспілкувався з єврокомісаркою з питань розширення блоку

Спікер Верховної Ради Руслан Стефанчук розповів про деталі телефонної розмови з єврокомісаркою з питань розширення Мартою Кос.
Вона сказала: “Український парламент блискуче демонструє здатність ухвалювати необхідні рішення” – і подякувала кожному депутату, який підтримав євроінтеграційні закони.
Приводом стали два рішення Ради ЄС від 23 квітня: остаточне затвердження кредиту Ukraine Support Loan на €90 млрд на 2026–2027 роки та ухвалення 20-го пакету санкцій проти Росії.
У спільній заяві президента України Володимира Зеленського, президента Євроради Антоніу Кошти та голови Єврокомісії Урсули фон дер Ляєн окремо зазначено: саме ухвалення українським парламентом необхідного законодавства розблокувало подальше фінансування.
За словами Стефанчука, це не дипломатична ввічливість – це оцінка роботи Ради.
- Минулого тижня лідери Європейського Союзу на саміті на Кіпрі заявили, що попередні умови для початку першого етапу процесу вступу України вже сформовані. Переговори про вступ України до ЄС можуть розпочатися найближчими тижнями чи місяцями. Водночас конкретна дата не визначена.
- Попри згоду почати переговори, багато країн-членів не підтримують пришвидшення процедури, яка зазвичай триває роками. Заявка України викликає особливу чутливість через можливий вплив на бюджет ЄС, а також на аграрний і транспортний сектори.