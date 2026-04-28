Стефанчук поспілкувався з єврокомісаркою з питань розширення блоку

Спікер Верховної Ради Руслан Стефанчук розповів про деталі телефонної розмови з єврокомісаркою з питань розширення Мартою Кос.

Вона сказала: “Український парламент блискуче демонструє здатність ухвалювати необхідні рішення” – і подякувала кожному депутату, який підтримав євроінтеграційні закони.

Приводом стали два рішення Ради ЄС від 23 квітня: остаточне затвердження кредиту Ukraine Support Loan на €90 млрд на 2026–2027 роки та ухвалення 20-го пакету санкцій проти Росії.

У спільній заяві президента України Володимира Зеленського, президента Євроради Антоніу Кошти та голови Єврокомісії Урсули фон дер Ляєн окремо зазначено: саме ухвалення українським парламентом необхідного законодавства розблокувало подальше фінансування.

За словами Стефанчука, це не дипломатична ввічливість – це оцінка роботи Ради.