Люба Морозова: «Те, що сьогодні називають “великим російським балетом”, — це покруч, який виріс на французькій основі»
Люба Морозова: «Те, що сьогодні називають “великим російським балетом”, — це покруч, який виріс на французькій основі»
ГоловнаПолітика

Рада підтримала в першому читанні повернення конкурсів на державну службу: ветерани зможуть отримати пріоритет

Конкурси були зупинені на початку повномасштабної війни. 

Рада підтримала в першому читанні повернення конкурсів на державну службу: ветерани зможуть отримати пріоритет
Олександр Корнієнко представав законопроєкт про повернення конкурсів на держслужбу
Фото: скриншот

Верховна Рада підтримала у першому читанні законопроєкт про повернення конкурсів на державну службу. За проголосували 236 парламентарів, повідомила пресслужба Верховної Ради. 

Законопроєкт представляв його автор, перший віцеспікер Олександр Корнієнко. Він нагадав, що конкурси на державну службу були зупинені ще під час ковіду, а потім – на початку повномасштабної війни.

“Конкурсні комісії на державній службі формуються на категорію «Б», на категорію «В» із працівників цих же установ. Тобто там немає зовнішніх залучених експертів. На категорію А – вищий корпус державної служби – вони формуються за поданням президента, Кабінету міністрів, нашого комітету профільного, профільних структур”, – сказав він.

Законопроєкт відновлює конкурсні процедури на всі три категорії та в органи місцевого самоврядування. 

“Це індикатор плану Ukraine Facility. Одразу два індикатори, які спливли в третьому кварталі 25-го року”, – додав віцеспікер.

Ветеранам, згідно з законопроєктом, зможуть отримати пріоритет при визначенні переможця, якщо в них будуть однакові результати конкурсу з тими, хто не воював. 

﻿
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies