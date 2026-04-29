Волинський ТЦК відреагував на відео в соцмережах, на якому військові силою знімають із даху чоловіка
Волинський ТЦК відреагував на відео в соцмережах, на якому військові силою знімають із даху чоловіка
Чому удари по російських азотних заводах важать більше, ніж удари по НПЗ
Чому удари по російських азотних заводах важать більше, ніж удари по НПЗ
В Африці 75-річного мільйонера зі США під час полювання на антилопу затоптала група слонів
В Африці 75-річного мільйонера зі США під час полювання на антилопу затоптала група слонів
Як схуднути без шкоди для здоров'я. Покрокова інструкція від дієтолога Станіслава Кравчука
Як схуднути без шкоди для здоров'я. Покрокова інструкція від дієтолога Станіслава Кравчука
Африканські країни просили Україну допомогти в поверненні їхніх громадян, рекрутованих до армії Росії
Африканські країни просили Україну допомогти в поверненні їхніх громадян, рекрутованих до армії Росії
Німеччина планує побудувати перший у світі термоядерний реактор, - Мерц
Німеччина планує побудувати перший у світі термоядерний реактор, - Мерц
Університетські лікарні рано чи пізно будуть обов’язковою вимогою для медичної освіти – Ляшко
Університетські лікарні рано чи пізно будуть обов’язковою вимогою для медичної освіти – Ляшко
Люба Морозова: «Те, що сьогодні називають “великим російським балетом”, — це покруч, який виріс на французькій основі»
Люба Морозова: «Те, що сьогодні називають “великим російським балетом”, — це покруч, який виріс на французькій основі»
Заступник начальника ГУР заявив, що Москва прагне захопити весь Донбас до вересня
Заступник начальника ГУР заявив, що Москва прагне захопити весь Донбас до вересня
«Українська команда» передала чергову партію дронів 21 полку безпілотних систем 3 армійського корпусу

«Українська команда» передала партію безпілотників бійцям 21 полку безпілотних систем Третього армійського корпусу на Лиманський напрямок. Про це повідомляється на Facebook-сторінці волонтерського штабу.

«Передали чергову партію FPV-дронів групі «Гюрза» 21 полку безпілотних систем «Kraken 1654» Третього армійського корпусу. Ці хлопці там, де найважче, і завжди працюють на результат. Зараз вони забезпечують захист з повітря для інших підрозділів на Лиманському напрямку», - повідомляє «Українська команда».

Ці дрони допоможуть бійцям краще виконувати бойові завдання і збережуть життя.

«Дрони – це надзвичайно ефективна зброя на фронті. Вони високоточно б’ють ворога на відстані, зберігаючи життя наших воїнів. «Українська команда» і надалі системно допомагатиме війську», - йдеться у повідомленні. 

Бійці 21 полку подякували всім українцям, які допомагають ЗСУ.

«Бійці групи «Гюрза» 21 полку безпілотних систем «Kraken» виражають щиру подяку кожному українцю, який долучився до допомоги. Маленької допомоги не буває. Кожен донат відчутний на лінії фронту», - сказав один з бійців підрозділу.

Раніше повідомлялося, що «Українська команда» передала на передову вже понад 4000 безпілотників різних типів, а також сотні генераторів і зарядних станцій, понад 100 автомобілів та інше. Загалом військові та цивільні отримали від волонтерського штабу понад 1845 тонн допомоги вартістю майже пів мільярда гривень.

﻿
Читайте також
